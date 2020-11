“Donne dell’anima mia”, di Isabel Allende

In occasione dell’uscita del nuovo libro di

ISABEL ALLENDE

“Donne dell’anima mia”

Mercoledì 18 novembre alle ore 19

UN EVENTO ONLINE ESCLUSIVO

In occasione dell’uscita del nuovo libro di Isabel Allende Donne dell’anima mia, in libreria dal 12 novembre per Feltrinelli, mercoledì 18 novembre alle ore 19 l’autrice sarà protagonista per Feltrinelli Live di una serata speciale online in cui dialogherà con Loredana Lipperini e con l’intervento delle sue lettrici e dei suoi lettori che potranno incontrarla virtualmente in un tour ideale esclusivo organizzato in collaborazione con le molte librerie di tutta Italia che hanno aderito all’ iniziativa.

In Donne dell’anima mia. Dell’amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone Isabel Allende racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza dell’importanza dell’indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. Con leggerezza e ironia, l’autrice rievoca momenti del passato e indugia sul presente per raccontarci le ragioni del suo femminismo.

I lettori che avranno acquistato una copia del libro parteciperanno ad una serata inedita ed esclusiva e avranno la possibilità di prendere parte all’evento e di fare domande in diretta all’autrice.

Per partecipare dovranno andare su feltrinellieditore.it/live e registrarsi con il proprio nome e il codice che verrà loro assegnato dalle librerie al momento dell’acquisto del libro.

Qui l’elenco delle librerie aderenti alla iniziativa che avranno anche le copie firmate dall’autrice:

il Mercante di libri di Agrigento, Feltrinelli di Bari, Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, Feltrinelli di Brindisi, Feltrinelli di Piazza Ravegnana a Bologna, Miele Amaro di Cagliari, Feltrinelli di Catania, Ubik di Catanzaro, Feltrinelli di via de’ Cerretani a Firenze, Ubik di Foggia, Tuttilibri Mondadori di Formia, Biblos Mondadori di Gallarate, Mondadori Bookstore di Imperia, La Galleria del libro di Ivrea, Feltrinelli di Lecce, Feltrinelli di Messina, Feltrinelli di Piazza Duomo, corso Buenos Aires, viale Pasubio a Milano, Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Lazzarelli di Novara, Feltrinelli di Palermo, Feltrinelli di Pescara, Ubik di Potenza, Nuova Europa I Granai di Roma, Feltrinelli di largo Torre Argentina, via Appia, via V.E. Orlando e Galleria Colonna di Roma, Arcadia di Rovereto, Moderna di San Donà di Piave, Koinè Ubik Libreria Internazionale di Sassari, Feltrinelli di Savona, Tarantola di Sesto San Giovanni, Namastè di Tortona, Feltrinelli di Trieste, Moderna Udinese di Udine, la Toletta di Venezia, Mondadori di Vercelli, Feltrinelli di Vigevano.

Inoltre, è possibile partecipare anche acquistando una copia del libro su lafeltrinelli.it e ibs.it e in tutte le librerie Feltrinelli.