DHELI

DIVORATO

13/11/2020

Il dolore e il cambiamento nel tempo:

Dheli canta di ciò che lo divora.

“Divorato” è il risultato di un colpo di fulmine, l’infatuazione istantanea verso un

certo brano: l’omonima originale infatti, scritta da Okke, ha acceso qualcosa in

Dheli, che ha subito voluto ri-registrarla. Il brano non segue il percorso

intrapreso con le sue ultime uscite, diventando una pausa riflessiva dal progetto

“Future Vintage”, come un respiro a pieni polmoni uscito dalla discoteca e

entrato nel freddo e nel buio di una notte autunnale. Un momento di crescita e

profonda riflessione, che ti fa chiedere chi realmente tu sia, e cosa tu sia

diventato in questi anni. “Ho sempre cercato le attenzioni nelle persone ma non

ho mai avuto voglia di cercare le persone, vabbè canto un’altra canzone“ così

Dheli incomincia il brano, rendendoci partecipi del proprio stato d’animo si è

così immerso nella malinconia di “Divorato”: preso da mille domande e dubbi,

alla ricerca di qualcosa che lo mettesse in pace con se stesso non ha trovato

nient’altro che la musica, arrendendosi davanti agl’altri, e puntando tutto sulla

propria crescita personale. Il brano presenta enormi differenze rispetto alle hit

dance a cui siamo stati abituati, tra “M1lano” e “Future Vintage”, e diventa

anche grazie alla magistrale e intimissima produzione di Del1 una boccata

d’aria con alle spalle le luci stroboscopiche del locale. I pochi e azzeccati suoni

esaltano il testo sofferto: “ma in questa vita ti sei chiesto chi sei per davvero?”

“Divorato è un’uscita volontaria dai binari che stavo percorrendo, forse segno di

un attitudine punk un po’ ribelle che non mi abbandonerà mai. C’è chi potrebbe

chiamarlo <<esperimento>> ma è solo un sincero bisogno di fare ciò che mi

piace, sempre. Tornerò presto a farvi ballare.”

DATA DI USCITA: 13/11/2020 – CODICE ISRC: IT-HKA-20-02201 – ETICHETTA: INDIECA

RECORDS

Mix e master: NK Studio

Produzione: Del1

Testo: Okke

