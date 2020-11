Bytecore: “Enemy”

È in uscita il video di ENEMY, il nuovo singolo dei BYTECORE che anticipa il debut album BORN TO LOVE, in arrivo il 27 novembre per Shout!/Edizioni Cramps.

ENEMY è il manifesto dell’universo dei Bytecore, tangibile non solo nei suoni e nelle parole ma anche nei costumi e nell’impatto visivo della band. In un’atmosfera post-apocalittica i misteriosi quattro electrodark (soldati, figure mistiche, umani?) sono i personaggi di un racconto teatrale oscuro, che rappresenta la decadenza di una società basata sull’odio, sull’estetica, sul denaro e sull’individualità: l’uomo che combatte l’uomo, l’uomo che combatte sé stesso.

ENEMY è il primo capitolo dell’esordio su lunga durata dei BYTECORE, destinati a sfondare le mura della musica nazionale tra maschere, industrial e scenari post-apocalittici.