Rugby femminile, risultati 1a giornata

Roma – Una vittoria interna e una esterna nella prima giornata del Girone 1 della Serie A Femminile.

A Villorba la squadra del capitano dell’Italdonne – Manuela Furlan – in cui militano anche Sara Barattin e Aura Muzzo, ha superato 34-0 il Rugby Colorno in un match che le padrone di casa hanno messo nella propria direzione riuscendo a gestire il vantaggio accumulato.

A Roma – in casa dell’Unione Rugby Capitolina – il Valsugana Rugby si è imposto con un netto 118-0. Rinviata Cus Torino – Benetton Rugby.

Questi i risultati della prima giornata del Girone 1 della Serie A Femminile:

Villorba Rugby v Rugby Colorno 34-0

Unione Rugby Capitolina v Valsugana Rugby Padova 0-118

Cus Torino v Benetton Rugby rinviata

Classifica:

Valsugana Rugby Padova, Villorba Rugby 5; Cus Torino*, Benetton Rugby*, Rugby Colorno, Unione Rugby Capitolina 0

*una partita in meno