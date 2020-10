Lucca, capitale

del pellegrinaggio

Una giornata di divulgazione storica aperta al pubblico

۞ Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento disponibilità ۞

Sabato 17 ottobre

Ore 17.00

Auditorium di San Romano

Piazza San Romano – Lucca

Vero e proprio nodo viario dei percorsi che portavano a Roma, Gerusalemme e Santiago, la splendida città della Toscana nord-occidentale custodisce memorie e simboli di un’epoca segnata dai grandi viaggi della fede.

Un invito alla riscoperta di questo straordinario e profondo patrimonio storico e culturale.

Saluti della città di Lucca:

Alessandro Tambellini, sindaco

Stefano Ragghianti, assessore

Ilaria Maria Vietina, assessora

Interventi di:

Alessandro Bedini

Franco Cardini

Ilaria Sabbatini

Raffaele Savigni

Coordinamento:

Federico Fioravanti, direttore del Festival del Medioevo

PRENOTA A QUESTA E-MAIL:

prenotazioni@festivaldelmedioevo.it

INVIA PER OGNI SINGOLO PARTECIPANTE:

– *COGNOME, NOME

– *LUOGO E DATA DI NASCITA

– *INDIRIZZO

– *RECAPITO TELEFONICO

*Dati personali richiesti per ottemperare alle norme di rintracciabilità in vigore. I dati non verranno utilizzati per operazioni di marketing.

Nel pieno rispetto delle norme emanate a seguito dell’epidemia da COVID-19, l’Auditorium di San Romano sarà dotato di tutti i presidi e le misure sanitarie necessarie. I presenti indosseranno la mascherina e si atterranno al distanziamento interpersonale.