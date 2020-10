Dodicianni: “Discoteche”

Fuori oggi, venerdì 30 ottobre, DISCOTECHE, il nuovo singolo di DODICIANNI, l’artista poliedrico di origini venete. Prodotto da Edoardo “Dodi” Pellizzari e masterizzato a Chicago da Collin Jordan, il brano è disponibile da oggi in streaming e digitale al link https://backl.ink/143252886.

DISCOTECHE, al contrario di quello che il nome potrebbe suggerire, è la delicatezza fatta note e voce. “La verità – commenta Dodicianni– è che credo ci siano dei luoghi e delle immagini che non potremmo mai dimenticare. Questo pezzo parla proprio di quei posti desolati che finisci per amare se ci nasci, dove una volta all’anno, e una volta soltanto, le persone si incontrano indossando il vestito migliore.”

Il brano, distribuito da Believe Music Italia, è una ballata registrata interamente in presa diretta all’Overdrive Recording Studio di Castello Di Godego (TV), nel rispetto delle misure di sicurezza previste, per un feeling sonoro unico e di grande impatto.

Il progetto vanta anche la collaborazione di Theo Soyez per gli scatti e di Alex Valentina per le grafiche.