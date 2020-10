“Cielo, la mia Musica!”, il libro di Leonardo Lodato

Premio Nazionale di Giornalismo, Saggistica e Letteratura “Portopalo Più a Sud di Tunisi” per la sezione Musica & Libri – Portopalo di Capo Passero (SR); Penalty Awards 2020 per la Sezione Stampa – Enna; Premio Nazionale Gorgone d’Oro, Sezione Giornalismo & Scrittura – Gela (CL); Premio Speciale Festival Internazionale del Libro e della Cultura Etnabook 2020 – Catania; selezionato al Premio Letterario “Elio Vittorini” di Siracusa, Sezione Premio Arnaldo Lombardi.

Si è da poco conclusa un’estate di successi per il libro “Cielo, la mia musica!” (Collana “Giornalismo & Società” della Domenico Sanfilippo Editore). Scritto dal giornalista Leonardo Lodato, capo servizio Cultura e Spettacolo del quotidiano “La Sicilia” di Catania, il volume raccoglie dodici interviste ad altrettanti musicisti siciliani che descrivono il loro rapporto tra la musica, il cielo visto in tutte le sue sfaccettature, e la terra che li ha visti nascere. L’introduzione, invece, è del tastierista e leader degli storici Rockets, Fabrice Quagliotti.

Bob Salmieri (Milagro Acustico e Erodoto Project), Andrea Cantieri, Caterina Anastasi (Babil On Suite), Compagnia d’Encelado Superbo, Giuseppina Torre, Lello Analfino, Marian Trapassi, Mario Venuti, Paolo Buonvino, Pupi di Surfaro, Roberta Finocchiaro e Rosalba Bentivoglio, si sono prestati al gioco di Leonardo Lodato che, stendendo gli artisti in un ideale lettino dello psicanalista, li ha spogliati delle vesti abituali per offrire al lettore una visione totalmente differente, intima e fuori dai canoni rituali delle interviste giornalistiche, di ciò che questi personaggi vivono ogni giorno a cavallo tra la loro vita professionale e la sfera privata.