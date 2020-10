Caro signor F.

Dal 22 ottobre in libreria il nuovo romanzo di Alice Keller e Veronica Truttero, una storia di fantasmi, amicizia e cambiamento, per lettori dagli 8 anni

Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l’esistenza tranquilla di Elvira e Concetta. Prima i rumori sospetti, poi una lettera dell’Agenzia Case e Soffitte indirizzata al signor F.: non c’è dubbio, un fantasma ha preso dimora nella loro mansarda! Elvira e Concetta decidono di passare all’azione…

Caro signor F., in uscita per Camelozampa, è una storia di amicizia, di pirati e di viaggi che cambiano la vita, firmata da una coppia artistica ormai collaudatissima, pluripremiata e molto apprezzata nel mondo dei libri per ragazzi: Alice Keller come autrice e Veronica Truttero come illustratrice.

Un romanzo ricco di colpi di scena, di umorismo e anche di tenerezza, per scoprire che che a volte la vita può prendere pieghe inaspettate.

scritto da Alice Keller

illustrato da Veronica Truttero

collana I Peli di gatto

Età: 8+

96 pagine

ISBN 9788899842901

euro 10,90

Edizione ad alta leggibilità

con il font EasyReading

in libreria dal 22 ottobre

Come tutta la narrativa di Camelozampa, anche Caro signor F. è un romanzo ad alta leggibilità, con l’utilizzo del font EasyReading e di una serie di appropriati accorgimenti per rendere la lettura più agevole per tutti, anche i lettori dislessici.

