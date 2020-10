BONUS CELIACHIA? ORA ANCHE IN FARMO!

È ora attiva la convenzione SSN Lombardia per la vendita diretta di prodotti senza glutine

20200922 MovingXFarmo – Convenzione_SSN220200922 MovingxFarmo publiredazionale 86x44ProdottiL’Azienda milanese Farmo festeggia i suoi primi vent’anni di successi gluten free con il nuovo portale di e-commerce www.shop.farmo.com.

Una piattaforma 2.0 che consolida il nuovo posizionamento aziendale “Eat a better life”, con un invito costante alla scoperta di un nuovo modo di nutrirsi.

Con un solo clic dunque si acquista nell’e-commerce, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti che vanno dalla pasta agli snack, ai mix di farine.

Prodotti di alta qualità, realizzati con i migliori ingredienti, garanzia assoluta di ottime performance culinarie in tutta leggerezza e gusto.

Tra i prodotti ordinati online, quelli convenzionati potranno essere scalati direttamente dalla propria Tessera Sanitaria Regionale al momento del ritiro presso la sede di Farmo in Viale Mattei 1 – Casorezzo – Tel. +39 02 9029231) alle porte di Milano.

Per i prodotti non convenzionati si può utilizzare la forma di pagamento preferita.

L’eccellenza del made in Italy “senza glutine” è a portata di clic… – www.farmo.com

Farmo, l’azienda lombarda che coniuga benessere e bontà Made in Italy, festeggia 20 anni ricchi di successi. In questi decenni Farmo ha creato qualcosa che non c’era e nel suo sito produttivo di 12.000 mq a Casorezzo, in provincia di Milano, lavorano oggi 90 dipendenti. L’impegno costante volto alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni BRC, IFS, BIO Kosher e FairTrade oltre che GFCO e GFCP, certificazioni glutenfree americane e canadesi. Tra gli obiettivi di questo 2020 il progetto “plastic free” che coinvolge tutta l’azienda. Una responsabilità verso l’ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento da plastica.

