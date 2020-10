Alberto Lombardi, “Rich”

Alberto Lombardi

Dal 2 ottobre in rotazione radiofonica il singolo “Rich” missato da Bob Clearmountain, il fonico di Springsteen e Rolling Stones

CONTINUA IL CROWDFUNDING PER PROMUOVERE IL NUOVO ALBUM “HOME”

link: http://sostieni.link/23630

Dopo gli ottimi risultati del precedente “Start Again”, da venerdì 2 ottobre sarà in rotazione radiofonica “RICH” (Belairstudio / DistroKid), il nuovo singolo del cantautore e chitarrista ALBERTO LOMBARDI, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 settembre. Si tratta del secondo brano estratto dall’album “Home”, missato da Bob Clearmountain, il fonico di Springsteen e Rolling Stones. L’album intero non sarà fruibile sugli store digitali ma è già disponibile in cd e vinile tramite crowdfunding, a sostegno della promozione. http://sostieni.link/23630

Il brano indaga sul significato della vera ricchezza. La voce di Bob Marley, inserita nel break, sintetizza questa visione in una risposta data durante una celebre intervista. Un pezzo orgogliosamente vintage nelle sonorità, senza essere modaiolo, con lo spirito degli anni ‘70 che include un riff di chitarra tematico e un assolo che mette in luce il virtuosismo di Lombardi.

«“Rich” è la mia visione della ricchezza e della felicità – racconta l’artista – mentre scrivevo il testo mi sono imbattuto in Bob Marley che diceva esattamente la stessa cosa a un intervistatore inglese. Ovviamente ho trovato il modo di inserire la voce di Marley nel brano! Come nel singolo precedente anche qui le chitarre abbondano, riff e assolo inclusi, inoltre la collaborazione di Clearmountain è stata determinante per il sound finale».

Alberto Lombardi è un chitarrista acustico riconosciuto a livello internazionale, apprezzato dai più importanti giornali del settore e riconosciuto da star della chitarra come Nile Rodgers e Tommy Emmanuel, ma è prima di tutto un cantautore e un chitarrista rock. È spesso in tour con il suo tributo alla Stratocaster, dove suona la musica che ha reso questa chitarra una leggenda, da Hendrix a Clapton, da Gilmour a Jeff Beck.

http://www.albertolombardi.com

https://www.facebook.com/albertolombardimusic/

https://www.instagram.com/albertolombardimusic

https://www.youtube.com/albertolombardimusic

https://open.spotify.com/artist/2Xuvm3Q5dyMAm2PpVQnKJE