Valentina Polinori in concerto a Roma

Presentazione ufficiale del nuovo album “Trasparenti”

IL CONCERTO

02/10/2020 ROMA – Terrazza del Gianicolo per Alcazar Live

(Piazzale Giuseppe Garibaldi – ore 21.00 – ingresso gratuito posti limitati su prenotazione – info: music@alcazarlive.it)

Formazione Live: Valentina Polinori – voce e chitarra; Leonardo Carfora – chitarra; Stefano Rossi – bassi; Federico Santoni – batteria

VALENTINA POLINORI in concerto a Roma per presentare il suo nuovo album “TRASPARENTI”.

Il prossimo 2 ottobre Valentina si esibirà alla Terrazza del Gianicolo per Alcazar Live presentando ufficialmente per la prima volta dal vivo a Roma, sua città natale, i brani del suo ultimo disco di inediti.

L’artista ha infatti dovuto rimandare la festa ufficiale di presentazione del disco, originariamente in programma lo scorso aprile, a causa dell’emergenza sanitaria e del periodo di chiusura generale che ha coinvolto il Paese.

Il concerto del 2 ottobre sarà, dunque, l’occasione per presentare finalmente anche i nuovi brani, quelli di un disco che, nonostante l’assenza forzata dal mondo del live nei club, sta ricevendo un forte apprezzamento da parte della critica e del pubblico, a confermare il talento della giovane cantautrice romana.

“Trasparenti” è, infatti, il secondo album dell’artista, rilasciato tre anni dopo il precedente “Mobili”, lavoro che l’ha vista impegnata in un lungo tour in tutta Italia, durante il quale ha realizzato anche numerosi concerti di apertura, da Lo Stato Sociale a Galeffi, da Julie’s Haircut & Persian Pelican a Cristina Donà e Ginevra Di Marco.

“TRASPARENTI” – IL DISCO

Come il titolo suggerisce, il filo rosso del disco è proprio l’idea della trasparenza. È questo concetto a legare fra loro i 10 brani dell’album, che mantengono, invece, un’eterogeneità a livello di arrangiamento e produzione.

Trasparenza nel senso di limpidezza: la difficile onestà nel raccontarsi con una canzone.

Ma anche la questione della trasparenza relativamente ai rapporti umani. Tutti i brani, infatti, si snodano attorno a riflessioni relative al relazionarsi agli altri, soprattutto nell’amore, e alla difficoltà di lasciarsi guardare dentro.

“Trasparenti” è interamente scritto – testi e musica – da Valentina: un lavoro in cui la dolcezza e l’intimità si inseriscono nel giocoso movimento di sonorità elettroniche.

Per la prima volta, Valentina Polinori realizza testi molto personali, che rivelano – in modo meno ermetico rispetto al primo disco – i pensieri dell’autrice, paure e riflessioni. Camilla è l’unico personaggio di fantasia che fa leggermente eco a quelli che erano i protagonisti del primo disco (Gelsomino, Lolita), rappresentando anche lei, però, un filtro per raccontarsi, fedele alla linea e all’esigenza di questo nuovo lavoro.

L’album è stato anticipato dal video e singolo “Bosco”, seguito da “Lo Spazio” e dall’ultimo estratto “Lontani”.

Link al videoclip di “Bosco”: https://youtu.be/0fk5oIAshb0

