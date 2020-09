Red Bull BC One, breaking online

Red Bull BC One E-Battle, la più importante e prestigiosa

competizione mondiale di breaking online,

annuncia la line-up dei Top 64

Sono oltre 800 gli aspiranti b-boy e b-girl, che hanno partecipato alla

selezione candidandosi da 105 location nel mondo

Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione

mondiale di breaking one-on-one, annuncia la line-up dei Top 64 b-boy e b-girl che si

sfideranno nella competizione di breaking online del Red Bull BC One E-Battle.

Dal 7 al 31 agosto, i partecipanti provenienti da 105 location diverse hanno inviato i propri

video candidandosi con le proprie migliori mosse di breaking, e sono stati giudicati da

alcuni dei più importanti rappresentanti della scena mondiale. B-Boy Aslan dalla Russia, la

B-Girl AT dalla Finlandia e B-Boy Lilou dalla Francia hanno esaminato oltre 800 video per

selezionare i Top 64 b-boy e le Top 64 b-girl che avranno accesso alla seconda fase della

competizione.

La Top 64 ha visto il ritorno dei campioni della scorsa edizione del Red Bull BC One E-Battle,

come B-Boy Dosu (Stati Uniti) e la B-Girl Luma (Colombia), registrando, inoltre, la più alta

partecipazione di breaker dalla Russia e dal Giappone.

I risultati della prossima fase della competizione (Top 32) verranno annunciati il 16

settembre. La competizione avrà luogo da settembre a ottobre, con la finale mondiale

del Red Bull BC One E-Battle programmata per il prossimo 24 ottobre.

