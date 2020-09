Of Monsters and Men, “Visitor”

Of Monsters and Men

Esce oggi, mercoledì 9 settembre, il nuovo singolo “Visitor”

Alle 18 la Premiere del video ufficiale

Per ascoltare “Visitor”: https://isl.lnk.to/visitor

Esce oggi, mercoledì 9 settembre, “Visitor”, il nuovo singolo degli Of Monsters and Men, quintetto islandese multiplatino. Alle 18 di oggi ci sarà la premiere su YouTube del video ufficiale, in cui sarà possibile chattare direttamente con i membri della band.

Il brano, nelle tipiche sonorità del gruppo, parla di un rapporto tossico, che porta solo conseguenze negative e non benessere. La protagonista del racconto, riesce finalmente a scrollarsi tutto di dosso, in un moto di consapevolezza e forza. Se prima, infatti, aveva sempre paura del buio, ora riesce a convivere e a essere indifferente ai fantasmi che abitano nel suo letto.

OF MONSTERS AND MEN sono un gruppo proveniente dall’Islanda che ha raggiunto la fama globale con il disco d’esordio, My Head Is An Animal, certificato disco di platino, da cui è stato estratto il successo internazionale “Little Talks”. La RIAA ha assegnato 5 dischi di platino a questo innovativo singolo che ha anche ottenuto il record di “prima canzone di una band islandese a superare il miliardo di streaming su Spotify”, ed è stato eseguito dalla band al Saturday Night Live. OF MONSTERS AND MEN hanno collaborato a numerose colonne sonore ufficiali per note saghe cinematografiche e televisive tra cui The Hunger Games, The Walking Dead, e Beat Bugs. Oltre a esibirsi in festival del calibro di Coachella, Lollapalooza, Firefly e altri, hanno supportato Florence + the Machine nel loro tour. Durante questa rapida ascesa costellata di successi, nel 2015 Beneath The Skin raggiunge la top 3 della Billboard Top 200 e nello stesso anno la band recita in un episodio di Game of Thrones (HBO). Nel 2019 hanno pubblicato l’album “Fever Dream”, che ha raggiunto la #1 nella Rock Album Chart.