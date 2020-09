“Live Now”

Mari Conti

(Numen Records)

Il brano

Ritorna Mari Conti con un nuovo singolo pluridimensionale.

Live Now è un imperativo categorico finalizzato alla riscoperta continua dell’eternità relativa, ovvero – quasi come un ossimoro – è un elogio “all’eterno presente”, il qui e ora.

Il futuro non è più la somma della distanza tra noi, i nostri desideri, le nostre paure grazie agli eventi della vita che spesso cambiano la prospettiva delle cose in un solo attimo.

Live Now parla di una persona che scopre all’improvviso il valore assoluto di chi cammina e vive al suo fianco e, conseguentemente, la paura di perderla.

Live Now è una corsa contro il tempo, dove il conto alla rovescia è già cominciato.

‘Vivi ora, perché’ non saremo più gli stessi di prima. Non sentiremo più come prima”…

Il video

Un viaggio sequenziale e psichedelico, tra immagini oniriche e figuranti magici, attraverso mondi sconosciuti, paralleli al mondo reale…

Esseri viventi che si muovono negli abissi degli oceani …

Esseri immortali e mitologici – a metà fra donne e sirene – che all’improvviso scoprono di essere “umani” e vogliono risalire a galla, respirare, danzare, riportare indietro il tempo… per sopravvivere ancora un po’. Sembra voler ritrarre il tempo che scorre e che delinea come scintille pazze l’energia della vita.

Come cita il testo della canzone Attraverserò il confine, dove so che non troverò mai piu’ qualcuno come te, qualcuno come te…

In questo mondo che sta crollando sei l’unica scintilla di luce

ti voglio ancora…

http://www.mariofficial.com

Scritto da Marina Conti e Osmond Wright

prodotto da Osmond Wright per l’etichetta indipendente inglese Numen Records

Distribuito da Fuga

Mix e Master : Tommy Bianchi

http://www.toomusic.it/bianchi/

Videomaker: Diego Monfredini

https://vimeo.com/dieceux