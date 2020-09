Highsnob:

“Yang”, il suo primo album, uscirà il 16/10:

da oggi il preorder. Svelata la tracklist!

Fresco reduce dall’attesa reunion con l’ex socio dei Bushwaka, il concittadino Samuel Heron – ospite nel singolo uscito venerdì scorso, “Per odiarti non ho tempo” (https://smi.lnk.to/perodiartinonhotempo) -, Highsnob si appresta a pubblicare il suo primo album ufficiale, “YANG”, che uscirà in versione fisica e digitale venerdì 16 ottobre e da oggi è disponibile in preorder e presave: https://highsnob.lnk.to/YANG.

Come si intuiva dai tre singoli che hanno anticipato l’uscita, l’album sarà ricco di ospiti di rilievo e con stili differenti: nelle 11 tracce, infatti, oltre a Samuel Heron (“Per odiarti non ho tempo”), Pacestema (“Bugie da bere”) e Junior Cally ed Enzo Dong (“WANNABE VOL. 3”), ci saranno anche Nitro, Mambolosco e Axos. I produttori musicali coinvolti, invece, sono Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano, Dat Boi Dee e Iv Eight. Di seguito la tracklist.

TRACKLIST

01 Too much

(prod. Tradez, Aaron Loud)

02 No boyfriend

(prod. Aaron Loud, Luke Giordano)

03 Balaclava feat. Nitro

(prod. Dat Boi Dee)

04 Bad bitch feat. Mambolosco

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)

05 Per odiarti non ho tempo feat. Samuel Heron

(prod. Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano)

06 Uber black

(prod. Aaron Loud)

07 La rovina feat. Axos

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)

08 Rooftop

(prod. Tradez, Aaron Loud)

09 Bugie da bere feat. Pacestema

(prod. Dat Boi Dee)

10 WANNABE VOL. 3 feat. Junior Cally, Enzo Dong

(prod. Iv Eight)

11 Yin & Yang

(prod. Tradez, Aaron Loud)

LINK UFFICIALI

https://www.instagram.com/mikeisaprettyboy/

Ufficio stampa: Luca Gricinella lucagricinella@gmail.com

Responsabile Promozione Sony Music: Adriano Giunta adriano.giunta@sonymusic.com