Cardi Gallery | Milan

Cardi Gallery è lieta di annunciare la nomina di Giacomo Nicolodi a Chief Marketing Officer

Con la sua lunga esperienza nel mondo della moda e del lusso, Giacomo Nicolodi farà si che la qualità e l’innovazione continuino ad essere i cardini dell’identità della galleria, soprattutto in un mondo dell’arte che sta cambiando rapidamente e in cui si moltiplicano le opportunità di business del mondo digitale.

Nicolo Cardi: “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Giacomo Nicolodi come nostro CMO. Porterà un nuovo e imprescindibile contributo alla nostra attività, e la sua significativa esperienza nel mondo del lusso e dell’innovazione digitale migliorerà molte aree delle attività della galleria al fine di attrarre nuovi pubblici da tutto il mondo”.

Nicolodi porta nel suo nuovo ruolo un eccezionale record di leadership e conoscenza del business acquisito nel corso di una carriera trentennale.

Giacomo Nicolodi: “Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo team e molto felice di iniziare una nuova missione professionale con Cardi Gallery, lavorando a stretto contatto con Nicolò. È un momento molto particolare per tutti ora ma posso vedere una nuova e interessante energia davanti a noi.”

Cardi Gallery is pleased to announce the appointment of Giacomo Nicolodi as Chief Marketing Officer

With his long time experience in the fashion and luxury world, Giacomo Nicolodi will ensure that quality and innovation continue to be the central foundations of the gallery identiy, especially in an art world that is changing quickly and where always growing opportunities for the business are offered by the digital world.

Nicolo Cardi: “I am thrilled to welcome Giacomo Nicolodi as our CMO. He will bring an irreplaceable new approach to our business, and his significant experience with the luxury world and digital innovation will improve many areas of the gallery’s activities in order to attract new audiences worldwide.”

Nicolodi brings to his new role an exceptional record of leadership and business knowledge acquired over the course of a 30 year career.

Giacomo Nicolodi: “I am proud and honoured to be part of this team and very glad to start a new professional mission with Cardi Gallery, working closely with Nicolò. It is a very specific moment for everyone now but I can see an interesting new energy ahead.”

