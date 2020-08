UN INNO ALLA PURA PASSIONE, MOLTO PIU’ CHE UNA DEDICA D’AMORE, UNA VERA ESPLOSIONE DI ROMANCISMO

Da venerdì 28 agosto sarà disponibile online e in digital streaming “Vino Rosso” (Bianca Dischi) il nuovo singolo di Modigliani dal sound estivo, dedicato a un amore passionale, romantico e dal sapore forte come buon vino rosso, tanto che come dice il testo: «sto bene anche il lunedì.»

“Vino Rosso” è una canzone che fin dalle prime note si presenta con suoni caldi. Il testo parla di una storia d’amore, come quelle imprevedibili ma tanto attese tipiche della stagione estiva. Il ritmo e la voce di Modigliani si fondono in un perfetto sound, il risultato: una canzone delicata e al tempo stesso appassionata.

«Vino Rosso è una canzone fatta di contrasti, nel testo c’è la pioggia, il freddo, l’inverno, ma il sound riporta alla spensieratezza, al calore e alla leggerezza dell’estate; questa alternanza di sensazioni è una caratteristica della mia vita; ci sono periodi in cui ho la mente che vive sotto una costante pioggia; mi capita però di incontrare persone che funzionano da ombrello, non hanno la pretesa di riportare un sereno stabile, ma mi garantiscono comunque un po’ di riparo. – commenta Modigliani – Come un buon bicchiere di vino rosso, alcuni incontri, pur non cambiando la mia vita, la migliorano, le donano un sapore che rende tutto apparentemente più facile da sopportare; tanto che pure il lunedì può diventare un giorno nel quale vale la pena sorridere.»

Modigliani è il nuovo progetto del cantautore trentenne Francesco Addari. Nel 2018 firma un contratto con Bianca Dischi con cui produce due singoli, Canzoni Indie e Cara Claudia, che vedono la luce tra gennaio e maggio 2019. Durante l’ultimo anno lavora alla scrittura e alla produzione del suo album di debutto, previsto per la fine del 2021. Il 17 aprile 2020 esce il suo nuovo singolo Questa Serie È Una Bomba, seguito alcuni giorni dopo dal videoclip diretto da Enoc (Valentino Congia). Il 19 giugno 2020 è uscito un altro singolo tratto dal suo album di debutto, intitolato Sigarette, seguito da un videoclip autobiografico raccontato attraverso le immagini di Francesco da bambino, filmato in varie occasioni dai suoi genitori. A fine agosto, venerdì 28, uscirà Vino Rosso, un nuovo singolo. Il disco, ancora attualmente in lavorazione, è prodotto oltre che suonato, scritto e arrangiato insieme a Valerio Smordoni (Coez, Gazzelle) e a Samuele Dessì.

