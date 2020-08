Seat Summer Arena: Drive In Bergamo

Seat Summer Arena: il Drive In di Bergamo

Originale iniziativa cinematografica promossa da Comune di Bergamo in collaborazione con SEAT, che ha acceso i riflettori sulle violenze domestiche e la libertà delle persone

Fino all’8 agosto, ancora cinque serate con i migliori film della stagione, all’insegna di comodità e sicurezza

Fino a 130 vetture ospitate nel grande Piazzale Celadina (piazzale delle giostre), spazio messo a disposizione dal Comune della Città di Bergamo

Il mondo sta affrontando una nuova realtà in cui il distanziamento sociale è chiave, e le proprie vetture sono sempre più un’opportunità in questo senso. Immaginate di poter andare al cinema e godervi uno spettacolo in prima fila, con la comodità di essere seduti nella propria auto.

Questa è l’iniziativa che per quattro settimane il Comune di Bergamo e SEAT, casa automobilistica di Barcellona, hanno proposto ai cittadini bergamaschi e non solo. Un’esperienza di cinema all’aperto che rappresenta un ritorno al passato rivisitato con tutte le tecnologie a disposizione oggi: dal maxi-schermo, alla tecnologia DCP Cinema e un suono per permettere un’esperienza coinvolgente e da vivere in totale comfort e sicurezza, senza scendere dalla propria auto, grazie alle frequenze FM offerte dal gruppo editoriale NumberOne, media partner dell’iniziativa e da tempo in prima linea per sostenere la città in cui ha sede.