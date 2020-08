Carlomaria, Australian Sky

Carlomaria

E’ online il nuovo singolo Australian Sky, un brano estratto dal nuovo Ep scritto in un lungo viaggio on the road

E’ online e sulle migliori piattaforme streaming “Australian Sky (full version)”, il nuovo singolo estratto dal secondo EP “Feel The Love” (Artist First) del musicista e cantautore Carlomaria, che durante un viaggio tra i deserti dell’Australia e le fredde terre dell’Alaska, trova l’ispirazione per comporre il suo primo disco.

“Australian Sky” è il brano più intenso ed emozionante del cantante veneto, forse quello che meglio descrive il suo viaggio in Oceania. Il mood nostalgico della canzone e le sue sonorità indie rock e pop diventano lo sfondo perfetto per una conversazione intima tra Carlomaria e il cielo stellato dell’Australia.

Link al brano:

https://open.spotify.com/track/2Lw1tpPj0Ehm4tkRVAUote?si=QxZ3eTWNSrSS7pAU3dl_JQ

Spinto dal desiderio di incontrare il cantautore John Butler ed ispirato dalla storia di Christopher McCandless (raccontata anche dal film “Into The Wild”), Carlomaria sente il bisogno di avventurarsi in un lungo viaggio che lo porterà lontano da casa per un anno. È in questa ricerca di sé stesso che nasce il bisogno di comporre musica e dare forma ad esperienze ed emozioni raccolte. Il suo viaggio si conclude con il raggiungimento a piedi del Magic Bus, addentrandosi nelle fredde terre dell’Alaska, in mezzo agli orsi e alla natura selvaggia del parco naturale del Denali.

Il brano è stato scritto da Carlomaria, con gli arrangiamenti del produttore Jean Charles Carbone e Carlomaria e il mixing e mastering è stato curato da Jean Charles Carbone. Insieme al cantautore veneto hanno registrato il disco: Giulio Filotto (chitarre elettriche e cori), Marco Fasolo (chitarra elettrica solista e steel guitar), Matteo Vallicella (basso), Andrea Oboe (batteria e percussioni).

I now walk into the dark of the night

I now walk into the wild

I can not understand

Is this the start? is the end?

I didn’t know you were so close

so close to me

I didn’t know you were so free

I feel like a grain of sand

and don’t know where I really am

I’m lost in Australian sky

