Shekkero Show & MoreMusic

Swing Swag Type Song 2020

Il video del nuovo singolo ora disponibile su YouTube

E’ disponibile su YouTube il nuovo video di Shekkero Sho & MoreMusic. Il rapper di Cassino, noto per i numerosi successi collezionati nelle migliori competizioni nazionali di freestyle (Tecniche Perfette, Mic Tyson, Tritolo Battle), collabora nuovamente con il producer MoreMusic in questo nuovo singolo SWING SWAG Type Song 2020, che anticipa il prossimo album del duo.

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali per Massivo Label.

“Ma che rapper, voglio fare il wrestler”: da questa frase del testo si è sviluppato il concept del video, progettato per creare un universo che si ispirasse non solo al mondo del wrestling professionistico e al videogame per PS4 WWE 2k20, ma anche alla canzone stessa. I personaggi citati (reali e di fantasia) e le persone che collaborano con il team artistico dei protagonisti hanno volti e connotazioni fisiche e stilistiche verosimili grazie alla computer grafica di Michele Herz. Le apparizioni di personalità più note sono la punta di simpatia di questa clip, in grado di suscitare l’interesse di un target più ampio con un’estetica originale.