Il nuovo album di Paul Weller, “On Sunset”, è uscito il 3 luglio su etichetta Polydor/Universal Music.

Weller ha iniziato a lavorare al nuovo album nel 2018 dopo la pubblicazione di “True Meanings”. “On Sunset” contiene dieci canzoni, ballate e classici brani pop dallo stile inconfondibile. E’ un album soul, ma allo stesso tempo elettronico: Weller guarda al passato, ma con un occhio rivolto al presente ed è attento alla ricerca e sperimentazione musicale.

L’album è stato scritto e registrato presso i Black Barn Studios nel Surrey, prodotto da Jan “Stan” Kybert e dallo stesso Paul con l’aiuto di Charles Rees. Gli arrangiamenti per archi sono di Hannah Peel. Weller è accompagnato della sua band di sempre, Ben Gordelier , Andy Crofts e Steve Cradock. Al disco hanno collaborato Jim Lea degli Slade suonando il violino in “Equanimity”, l’amico Mick Talbot, Josh McClorey degli Stripes. In “More” una strofa è cantata dalla cantante francese Julie Gros della band Le Superhomard. Il trio folk inglese The Staves contribuisce con i cori per tre tracce.

Track listing for ‘On Sunset’

1. Mirror Ball

2. Baptiste

3. Old Father Tyme

4. Village

5. More

6. On Sunset

7. Equanimity

8. Walkin’

9. Earth Beat

10. Rockets

Deluxe Bonus Tracks:

11. 4th Dimension

12. Ploughman

13. I’ll think of Something

14. On Sunset (Orchestral mix)