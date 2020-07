Massimo Cracco, il nuovo romanzo “Senza”

Massimo Cracco

QUARTA DI COPERTINA

Questo romanzo non può avere una quarta di copertina adeguata. È un viaggio tagliente nel cuore oscuro di

un periodo storico. E’ una discesa nel rifiuto viscerale di una società ipocrita. All’efficacia abbacinante della

sua prosa, l’autore affianca una visione lucida fino all’estremo del saper stare al mondo oppure del volersene liberare. In queste pagine non troverete solo un romanzo, ma un vero e proprio rito di passaggio che ogni

lettore dovrebbe tentare, almeno una volta nella vita.

INCIPIT

La foto in bianco e nero mostra una signora sulla sedia a rotelle, è paraplegica e felice, ha un sorriso di

contentezza, alla sua destra una donna ha il camice sbottonato e una mano in tasca, la scenografia è quella di

un ambulatorio medico. Ho conosciuto Chloe Jennings, americana dello Utah, nel 1982, a tredici anni, nella

foto lei ne aveva cinquantatré, è quella felicità fuori posto a farmi trovare il coraggio e la voglia di leggere

l’articolo del periodico spalancato sul tavolo della cucina. A quattro anni Chloe vede la zia ingessata, si è appena rotta il femore, da quel momento cambia tutto, inizia una specie di conflitto con le gambe, le sente inutili, un’appendice senza senso, vuole privarsene, le pensa tutte per metterle fuori uso, crescendo non cambia

idea, gli arti inferiori rimangono inutili reliquie, dopo anni di sofferenze, di visite psichiatriche che la certificano sana di mente, paga un chirurgo disposto a reciderle il midollo spinale per non fargliele più sentire. Con

le gambe soffriva troppo. Sotto la foto, una frase presa dall’intervista: le mie gambe non sono fatte per muoversi e lavorare.

Senza

Paolo è un ragazzino spaventato, non comprende il mondo e la sua violenza, vuole rimanerne fuori. Un

fatto di cronaca gli lascia un’indelebile impressione: Chloe Jennings, americana dello Utah, affetta da

B.I.I.D. (Body Integrity Identity Disorder), sempre più insofferente di avere e sentire le gambe, si è fatta recidere il midollo spinale. Chloe ora è felice. Paolo cresce, il suo temperamento ossessivo lo tiene avvinghiato

al caso Jennings, ne dà un’interpretazione coerente alla sua vocazione di perdente ed escluso: senza gambe,

la sua rinuncia diventerebbe definitiva, da fermo eviterebbe il contagio del mondo, l’idea di farsi amputare

cresce molesta.

Senza è la storia di un rifiuto, Senza è il Rifiuto della Storia rivendicato da un corpo.

Paolo, l’in-adattato, il perdente che rinuncia alla competizione, rigetta l’inferno della sopravvivenza, del pensiero collettivo, delle regole tramandate e delle coscienze mute per mettersi in ascolto delle proprie gambe

che lo sfiancano di implorazioni: tagliaci! è l’imperativo urlato da una fisiologia pensante. Se il raziocinio

non trova logiche di adattamento, è il corpo che si incarica di una risposta autonoma.

Massimo Cracco

Verona 1965, maturità classica, matematico, ingegnere, studi di conservatorio, ghost writer per Atlantyca,

editore dal 2009 al 2011 (Brillosto Ed.), ha pubblicato un romanzo breve per Scripta ed. (2015) ‘Restare senza un lavoro non è per sempre, e il romanzo Mimma, per Perrone Editore (marchio l’Erudita, 2017). Senza è

il suo ultimo romanzo