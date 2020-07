Al Pride Village la squadra dei diritti

Venerdì 31 luglio il Pride Village ospiterà Monica Cirinnà, senatrice e responsabile diritti Pd e Angelo Schillaci, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università di Roma “Sapienza”. Modera Alessandro Zan, deputato e relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

A pochi giorni dall’approdo alla Camera, il prossimo lunedì 3 agosto della legge, contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia e la misoginia, approvata nella notte tra il 28 e il 29 luglio in Commissione Giustizia, il Pride Village, ha voluto riunire insieme venerdì 31 luglio i principali protagonisti delle battaglie legislative di questi ultimi anni per fare il punto della situazione dei diritti civili in Italia.

Una situazione non particolarmente rosea per le persone LGBT italiane, considerando che il report redatto da ILGA Europe 2020 ha illustrato un’Italia agli ultimi posti in Europa con un aumento nel 2019 del 40% dei crimini d’odio rispetto al 2018. Senza contare gli episodi di omobistransfobia registrati nella prima metà del 2020.

Al dibattito interverranno Monica Cirinnà, senatrice e responsabile diritti Pd, Alessandro Zan, deputato e relatore della legge contro l’omotransfobia e la misoginia e Angelo Schillaci, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università di Roma “Sapienza”.

Il Pride Village, il più grande Festival LGBT Italiano festeggia quest’anno la sua XIII edizione portando alla Fiera di Padova fino a settembre un ricco programma di musica, concerti ed eventi culturali all’insegna del divertimento e dell’affermazione dei diritti civili.

La XIII edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

Per informazioni

www.padovapridevillage.it