Riprogrammato il “Worlds Collide Tour”

Evanescence

&

Within Temptation

“Worlds Collide Tour”

Giovedì 9 settembre 2021

@ Mediolanum Forum, Milano

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

In seguito all’emergenza COVID-19, la tournée mondiale WORLDS COLLIDE TOUR degli EVANESCENCE & WITHIN TEMPTATION è posticipata al 2021. Vivo Concerti annuncia che la data italiana è riprogrammata nuovamente per giovedì 9 settembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano. I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data, ulteriori informazioni su www.vivoconcerti.com

Capitanato da due delle donne più iconiche e creative del mondo rock Amy Lee, leader degli EVANESCENCE, e Sharon den Adel, headliner dei WITHIN TEMPTATION, il tour vedrà unite le due band per entusiasmare i fan in tutta Europa.

Con queste parole Amy Lee commenta il posticipo del tour: «Siamo così tristi di non potervi vedere questo autunno, ma accettiamo la sfida che il 2020 ci ha offerto per sfruttare il nostro tempo e i nostri cuori in un album grandioso. Amici, ci mancate terribilmente e non vediamo l’ora di suonare le nostre canzoni per voi il prossimo anno! State al sicuro, state bene, vi amiamo!»

«Sappiamo che quest’anno non è e non sarà semplice per voi ma noi faremo tutto ciò che possiamo per continuare a scrivere e realizzare nuova musica – racconta Sharon den Adel – Sapere di non poter suonare per voi quest’anno è dura, ma la salute e il benessere di tutti ora è la priorità numero uno. Qualsiasi cosa accadrà, questo tour si farà! Non vediamo l’ora di vedervi di nuovo nel 2021. Per adesso: restate al sicuro»

LINK EVANESCENCE

http://www.evanescence.com

https://www.youtube.com/channel/UCDDmukrq0bwckrp09bNt-Rw

https://www.facebook.com/Evanescence/?fref=ts

LINK WITHIN TEMPTATION

https://www.resist-temptation.com/

https://www.youtube.com/user/wtofficial

https://www.facebook.com/wtofficial/

DETTAGLI DATA

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 || MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

Apertura porte: 19:00

Orario show: 20:30

Prezzo dei biglietti:

2° anello numerato – € 50,00 + € 7,50 di diritti di prevendita

1° anello numerato – € 60,00 + € 9,00 di diritti di prevendita

1° anello tribuna gold numerato – € 70,00 + € 10,50 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 70,00 + € 10,50 di diritti di prevendita

Parterre in piedi – € 60,00 + € 9,00 di diritti di prevendita

Parterre in piedi – € 196,00 + € 9,00 di diritti di prevendita (Pacchetti Evanescence Soundcheck)

Parterre in piedi – € 330,00 + € 9,00 di diritti di prevendita (Pacchetti Evanescence Meet&Greet)

PACCHETTO VIP Evanescence – Meet & Greet che include:

– Biglietto di ingresso in area parterre in piedi

– Meet & greet con Evanescence

– Fotografia personale con Evanescence

– Accesso al Sound-check pre-show

– Ingresso prioritario in location

– Foglio con testo di una canzone autografato (canzone scelta personalmente da Amy)

– Custom Evanescence coaster set

– Specially designed tote bag

– Crowd free merchandise shopping

– Laminato VIP meet & greet

PACCHETTO VIP Evanescence – Soundcheck che include:

– Biglietto di ingresso in area parterre in piedi

– Accesso al Sound-check pre-show

– Ingresso prioritario in location

– Foglio con testo di una canzone autografato (canzone scelta personalmente da Amy)

– Custom Evanescence coaster set

– Specially designed tote bag

– Crowd free merchandise shopping

– Laminato VIP soundcheck