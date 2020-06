Oni One, esce domani “Grizzly”

Oni One

Esce venerdì 19 giugno “Grizzly” (Virgin Records – Universal Music Italia), il primo progetto discografico ufficiale di Oni One, rapper romano della Triplosette Entertainment. Il disco si compone di 7 tracce, di cui 3 impreziosite dalla collaborazione con Pyrex, FSK e BORO BORO.

«Grizzly è un progetto che ha fame, voglia di rivalsa e desiderio di riscatto sociale. C’è tutta la rabbia di chi è cresciuto in mezzo ai palazzi delle periferie più estreme di Roma e c’è la voglia di rialzarsi e di dissuadere il fumo grigio intorno al proprio passato fatto di storie ed errori, tutto questo accompagnato da un’attenzione particolare al sound, affinché sia fresco, innovativo e personale. Grizzly è il figlio delle mie vittorie e delle mie sconfitte, è il mio battito cardiaco, un saliscendi di momenti che mi hanno lasciato con il fiato sospeso»

Con “GRIZZLY”, che si presenta come una raccolta di ricordi, momenti ed esperienze di vita vissuta in prima persona, ONI ONE esordisce nel mercato discografico dando prova di essere un artista da tenere d’occhio. La scrittura, tagliente ed evocativa, si intreccia perfettamente a un sound contraddistinto da contaminazioni musicali eterogenee, che spaziano dal trap, all’R&B, al reggaeton, e arricchiscono il disco rendendolo riconoscibile e originale. In ciascun brano il giovane rapper del quartiere Talenti, a Roma, racconta la sua vita senza filtri, guardando a un passato al quale rimane indissolubilmente legato ma che si lascia alle spalle con consapevolezza, proiettandosi in un futuro migliore che prende forma grazie al desiderio di riscatto e di rivalsa che emerge con forza dalle sue parole.

“GRIZZLY” si avvale della sinergia tra ONI ONE e alcuni nomi di spicco del panorama rap italiano, come Pyrex sulla traccia “Bandana Viola”, FSK in “Money Dance” e BORO BORO nel brano “Tutta la Notte”. I tre feat. raccolti in questo progetto mostrano ancora di più la voglia di ONI ONE di sperimentare e spaziare tra diverse sonorità. Anche sulle produzioni dei brani sono molti i produttori coinvolti tra cui Sick Luke, Youngotti e Da Glock, fratello minore dell’artista.

ONI ONE, pseudonimo di Ethan Dante, è un rapper proveniente dal quartiere Talenti nella zona nord est di Roma.

Il giovane artista comincia la sua carriera nell’estate del 2017 con il video di “Goodfellas”. Il brano lo rende subito la nuova sensation dello Street Rap italiano.

Nel maggio del 2019 ONI ONE entra a far parte di Triplosette Ent. e celebra l’ingresso nella label con i singoli “Facile” e “Brillo”.

Link Ufficiali:

Instagram: https://www.instagram.com/oni.one137/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2fwe5Hfv8bvpVDXB64hndj?si=Yg4Q4wx-TB2wlXLGEHcAiw

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEiJlJ232idARc-wYNqMh6Q