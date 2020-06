Myss Keta sale in cattedra con X Factor

X Factor e Mac Cosmetics

Dal 16 giugno al 10 luglio ogni martedì e venerdì a mezzogiorno in punto sui canali Instagram, Tik Tok e YouTube di X FACTOR, 8 appuntamenti in cui la Regina e Diva Definitiva vi svelerà tutti i segreti per diventare una vera RAGAZZA DI PORTA VENEZIA.

Nell’epoca della didattica a distanza, in un periodo in cui impazzano i webinar, l’unico evento formativo via web che vale veramente la pena di seguire è quello tenuto dalla pop star più corteggiata dall’intellighenzia, l’icona della nuova femminilità che ha reso un quartiere di Milano non soltanto un luogo famoso in tutto il mondo ma un vero e proprio “state of mind”.

Signore e signori, adesso sale in cattedra M¥SS KETA. E se volete scoprire tutti i segreti per essere persone migliori, ossia diventare una RAGAZZA DI PORTA VENEZIA, non dovrete fare altro che seguire il nuovo format #PORTAVENEZIARULES, on line sui canali ufficiali Instagram, Tik Tok e YouTube di X Factor dal 16 giugno al 10 luglio, ogni martedì e venerdì a mezzogiorno in punto.

“IMMERGETEVI NELL’OLIMPO DI PORTA VENEZIA CON #PORTAVENEZIARULES, IL NUOVO FORMAT IN CUI VI SPIEGHERÒ LE REGOLE PER DIVENTARE UNA PERFETTA RAGAZZA DI PORTA VENEZIA E IN CUI VI METTERÒ ALLA PROVA CON DELLE SFIDE PAZZESCHE CHE TIRERANNO FUORI IL MEGLIO DI VOI”.

GLAM A NON FINIRE, RIVELAZIONI MOZZAFIATO E FAVOLOSI OSPITI DIRETTAMENTE DAL VIDEO “LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA – THE MANIFESTO”. SIETE PRONTI? CI SI VEDE A #PORTAVENEZIARULES!”

Circondata dai prodotti Mac Cosmetics, dall’interno di un salotto che ha il sapore di un boudoir, la conturbante M¥SS vi aiuterà a tirare fuori il vostro lato migliore, celebrando i valori della diversità e della libera espressione di sé stessi. Alla fine di ogni puntata poi, verrà lanciata una challenge sul tema affrontato nella lezione a cui i fan potranno partecipare attraverso le IG Stories o i video su Tik Tok.

Tutti in classe, la campanella sta per suonare!

Nel frattempo ripassate rivedendo il memorabile video LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA – THE MANIFESTO http://www.youtube.com/watch?v=kKZM9mQUkpI

Anche quest’anno MAC Cosmetics è l’Official Make-up Partner di X Factor. I giudici di X Factor 2020, il talent di Sky prodotto da Fremantle, sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Conduce Alessandro Cattelan.

