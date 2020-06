James Blunt, riprogrammate date italiane

James Blunt

Cancellato lo Show a Roma del 30 settembre 2020 al Palazzo dello Sport

A causa della pandemia globale scaturita dal virus Covid-19, il tour di James Blunt, che avrebbe dovuto far tappa in Italia il 18 luglio 2020 al Festival del Vittoriale Tener-a-mente a Gardone Riviera (BS), il 30 settembre a Roma al Palazzo dello Sport, il 2 ottobre a Padova alla Kioene Arena e il 3 ottobre a Milano al Mediolanum Forum, sarà riprogrammato nelle seguenti date:

23 marzo 2021 – Milano (Mediolanum Forum)

24 marzo 2021 – Padova (Kioene Arena)

27 giugno 2021 – Gardone Riviera – BS (Festival del Vittoriale)

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le rispettive nuove date.

La data di Roma del 30 settembre 2020 al Palazzo dello Sport non potrà, purtroppo, essere recuperata ed è quindi disponibile il rimborso tramite “voucher” da richiedere entro il 17 Luglio 2020.

Per ulteriori informazioni riguardo ai biglietti già acquistati, si prega di consultare le nostre FAQ alla pagina: www.lntvglobal.com/it/article/faq-biglietti-2020 .

I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour.