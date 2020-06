Andrea Palazzo / 2nd Outbreak

Andrea Palazzo è “Pickman 2020″!

Il già noto chitarrista napoletano Andrea Palazzo rilascia il suo album solista “Pickman 2020”!

Una pietra miliare nella sua carriera costellata di collaborazioni con grandi artisti del panorama pop e rock internazionali, tra cui Raf, Alex Britti, Claudio Baglioni, Nino D’Angelo e Osanna, oltre ad una stabile presenza sulle reti televisive dove lo avete sicuramente visto a “Passaparola”, “Canta e Vinci” o “Io Canto”.

Dieci tracce intense e variegate che racchiudono gli anni di esperienza di Andrea, percorrendo una grande varietà di generi in cui è abile maestro, pur sempre strizzando l’occhio al rock che da sempre è il suo stile, ampiamente dimostrato anche dai diversi metodi didattici da lui pubblicati nel tempo.

Da questo luglio Ænima Recordings è fiera di supportare il veterano della sei corde nella sua rivelazione discografica da solista, che corona gli anni di passione e professionalità da sempre al servizio di grandi artisti.

– www.andreapalazzo.com

– www.aenimarecordings.com

2nd Outbreak

Al debutto la giovane band Biellese ha rilasciato il 22 giugno il loro primo singolo per consacrare pubblicamente la nascita della band. “No Way Back” è il loro motto, che indica la voglia di andare avanti senza guardarsi indietro e senza lasciarsi opprimere dagli errori del passato, ma imparando da

questi per creare qualcosa di migliore per il futuro.

Una ventata di ottimismo in questo periodo un po’ particolare dove la musica ha subito un duro colpo ma è chiaramente viva e non ha intenzione di fermarsi davanti a nessun evento negativo!

Il singolo può essere ascoltato su Spotify, iTunes, Amazon e qualsiasi servizio online e in tutto il mondo grazie al supporto di Ænima Recordings.