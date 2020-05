Propaganda Live: stasera alle 21.15 su La7

Il racconto dell’Italia con Propaganda Live di Diego Bianchi “Zoro”

Ospite la Star della musica internazionale Ben Harper

Stasera nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda dalle 21.15 su La7.

Grande ospite in collegamento sarà la star della musica internazionale Ben Harper, cantante e chitarrista statunitense che presenterà il suo nuovo singolo Don’t let me disappear, e con lui si parlerà anche dei recenti e sconvolgenti fatti di Minneapolis.

Nuovo reportage di Diego Bianchi che, tra le altre cose, è tornato al baobab a documentare la situazione del luogo post covid.

Spazio, inoltre, al ritorno di Zerocalcare che proporrà un suo nuovo e inedito cartoon, a Lello Arena per commentare con lui ancora notizie di “surreale” attualità, all’attore Lorenzo Gioielli che si esibirà live in un suo monologo, alle parodie di Fabio Celenza e ai video di Memo Remigi.

In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.

