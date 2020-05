MSMT: Comunicato chiusure 8 maggio

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 21:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 16 Maggio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per cinque (5) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra lo svincolo Serravalle Scrivia (km 84+496) e il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A26 (km 72+120) in uscita per Genova Prà, e Area di servizio Bettole Est (km 80+315) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dal casello A7 di Tortona (km 63+647).

    Dalle ore 21:00 di Martedì 12 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 16 Maggio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico, il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A26 (Km 72+120) in entrata da Genova-Prà per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al casello A7 di Serravalle Scrivia (km 84+496) per il successivo ingresso dal casello A7 di Tortona (km 63+647), tramite viabilità ordinaria.

Per lavori del Comune di Assago, propedeutici al varo della passerella pedonale della MM Linea Verde, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 15 Maggio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Assago (Km 2+020) per carreggiata nord (direzione MI-V.le Liguria). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud all’ Interconnessione A7/A50 (km 3+400) per il successivo ingresso in direzione Nord.

A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO

Per lavori di manutenzione ai manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 Martedì 12 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (km 31+420) in entrata da Bologna (km 5+000) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo A1 San Giuliano Milanese (km 3+000), per il successivo ingresso in A50.

    Dalle ore 22:00 di Martedì 12 Maggio alle ore 06:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.S.11 MI-Gallaratese (Km 5+731). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.11 Novara e MI-Gallaratese (Km 5+731) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Cusago / Mi-Baggio (km 10+580).

    Dalle ore 22:00 di Martedì 12 Maggio alle ore 06:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) con obbligo di uscita allo svincolo Cusago / Mi-Baggio (km 10+580). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) e MI-San Siro (Km 6+804) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731).

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Maggio alle ore 06:00 Sabato 16 Maggio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (km 31+420) in entrata da Milano (km 3+700) per da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo A1 San Giuliano Milanese (km 3+000), per il successivo ingresso dallo svincolo S.S. 412 Opera (km 26+249), con percorso in viabilità ordinaria.

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 di Martedì 12 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. 59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.P. 35 Rozzano/MI-Ticinese (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) dalla medesima carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud.

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Maggio alle ore 06:00 di Giovedì 14 Maggio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Venezia-Torino e da Pregnana per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S. 33 Rho (km 2+612) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rho-Figino (km 4+075) dalla medesima carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S. 33 Rho (km 2+612) per la successiva uscita da carreggiata sud.

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 14 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 15 Maggio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per in per S.S. 11 Novara e MI-Gallaratese dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S. 11 Settimo M.se – MI-S.Siro (km 6+804) per la successiva uscita da carreggiata nord.

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 15 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 16 Maggio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia-Torino da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S. 33 Rho (km 2+612) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Torino per la medesima carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S. 11 MI-Gallaratese (km 5+730) per la successiva entrata in carreggiata nord.

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 15 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 16 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) da carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S. 35 MI-Ticinese/Rozzano (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Maggio alle ore 06:00 di Giovedì 14 Maggio 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia-Torino da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S. 33 Rho (km 2+612) per la successiva uscita da carreggiata sud.

RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO

Per lavori di pavimentazione verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 14 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 15 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da A50Tangenziale Ovest direzione A8-Laghi (Km o+500) per carreggiata nord (direzione Novara). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Figino (km 1+200) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A50 Tangenziale Ovest direzione A1-Bologna (km 0+500) dalla medesima carreggiata nord del Raccordo. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Settimo-M.se-Vighignolo (S.P. 11 km 131+500) per la successiva uscita da carreggiata sud.

RACCORDO AUTOSTRADALE FIERA MILANO

Per lavori di pavimentazione verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 di Martedì 12 Maggio 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione S.S 33 Rho-Legnano ) con uscita obbligatoria allo svincolo Rotatoria R1-Pero-Fiera Milano (km 0+200). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 21:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rubattino (Km 5+927) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e per carreggiata nord (direzione Usmate/Lecco – A4 TO-VE) . Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 103 Lambrate – Segrate (km 7+313).

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Maggio alle ore 06:00 di Giovedì 14 Maggio 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P. 208 Carugate (Km 17+808) e S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (km 15.760).

    Dalle ore 21:00 di Giovedì 14 Maggio alle ore 07:00 di Venerdì 15 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Carugate (Km 17+808) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (km 15.760). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) dalla medesima carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 3 Brugherio-Cologno M.se Nord (km 14+525) per la successiva uscita da carreggiata nord.

    Dalle ore 21:00 di Venerdì 15 Maggio alle ore 0:600 di Sabato 16 Maggio 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzioneA1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P. 41 Burago (Km 23+867) e S.P. 13 Agrate Brianza(km 21+040) rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 13 Monza (km 21+040).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori ANAS di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 di Martedì 12 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 36 Milano V.le Zara (km 6+374) per carreggiata nord (direzione S.P. 35 Milano-Meda) e per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S. 36 Monza-Lecco (km 6+374) da carreggiata nord (direzione S.P.35 Milano-Meda) e da carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso svincolo (MI-V.le Zara).

    Dalle ore 22:00 di Martedì 12 Maggio alle ore 06:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 36 Monza-Lecco (km 6+374) per carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo Sesto San Giovanni (km 5+281). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S. 36 Milano V.le Zara (km 6+374) da carreggiata nord (direzione S.P.35 Milano-Meda) e da carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Sesto S. Giovanni (km 5+281 ).

Per lavori di manutenzione agli impianti elettrici , verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 21:00 di Lunedì 11 Maggio alle ore 06:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, esclusivamente in orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico il ramo di svincolo in entrata da sesto San Giovanni (km 5+281) per carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo, entrata da Monza Centro.

RACCORDO AUTOSTRADALE A52-S.P. 46

Per lavori di manutenzione del verde, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di Lunedì 11 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52/S.P. 46 – S.P. 35 dei Giovi (km 6+850) in entrata da Meda per carreggiata nord (direzione S.S. 33 Rho-Legnano). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 35 Mi-Bruzzano.

    Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di Lunedì 11 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Novate M.se Centro (km 2+850) da carreggiata nord (direzione S.S. 33 Rho-Legnano). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico, allo svincolo ASPI Novate-Bollate per la successiva uscita da carreggiata sud.

    Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di Lunedì 11 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Novate M.se Centro (km 2+850) per carreggiata nord (direzione S.S. 33 Rho-Legnano). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.

    Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Novate M.se Centro (km 2+850) da carreggiata sud (direzione Monza). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico, allo svincolo Bollate-Cormano (km 4+250) per la successiva uscita da carreggiata nord.

    Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Novate M.se Centro (km 2+850) per carreggiata sud (direzione Monza). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico, in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo Bollate-Cormano (km 4+250).

    Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 13 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Bollate-Cormano (km 4 +250) per carreggiata sud (direzione Monza). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico, in viabilità ordinaria per il successivo ingresso da Paderno Centro (km 5+500).

    Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di Giovedì 14 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bollate-Cormano (km 4 +250) da carreggiata sud (direzione Monza). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico, in viabilità ordinaria .