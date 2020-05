MSMT – Comunicato chiusura proroga

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Fino alle ore 06:00 di Sabato 30 Maggio 2020, rimarrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 MI-Lorenteggio (Km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Contestualmente rimarrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 MI-Lorenteggio (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.