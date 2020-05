“Le Città Del Futuro”: Cena di Gala

A conclusione della Challenge “Le Città Del Futuro” – invito lanciato da ICS International School all’immaginazione di grandi e piccini nel progettare città più virtuose e sostenibili-, una nuova iniziativa per riportare l’attenzione sulla “buona istruzione”: la prima cena di gala in streaming sul territorio milanese a favore delle scuole pubbliche.

La premiazione dei vincitori della challenge e l’esposizione virtuale dei progetti saranno l’occasione per raccogliere fondi a favore degli Istituti del territorio e per dar loro un sostegno concreto, contribuendo a dotarli di dispositivi digitali e di tutto ciò che servirà per riaprire in totale sicurezza il prossimo settembre.

L’evento, patrocinato da “Città Metropolitana di Milano” e dagli eventi legati al Fuorisalone, è annunciato per il 2 luglio prossimo e sarà aperto a tutti, proponendo ai partecipanti un menù stellato pensato e creato dallo Chef Carlo Cracco e dai Pastry Chef Debora & Iginio Massari.

Con l’impegno di promuovere un sistema d’insegnamento coeso e fatto di comuni obiettivi, speriamo vivamente che il progetto possa incuriosirvi ed interessare la vostra testata giornalistica, in modo da poterlo diffondere il più possibile e contribuire attivamente alla ripartenza della città di Milano.