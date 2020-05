“Festa della Lombardia”, Presidente Fontana: oggi diventa la “Giornata del Ricordo” un grande grazie a tutti i lombardi

(Milano, 29 mag) “Oggi, 29 maggio, ricorre la Festa della Lombardia. In questa giornata voglio rivolgere un grande grazie a tutti gli abitanti di questa meravigliosa regione, lombardi per nascita o per scelta di vita, per la forza, il coraggio e la dignità che avete dimostrato e continuate a dimostrare nell’affrontare la tragedia che ci ha colpito. Un ringraziamento anche ai sindaci, alle Forze dell’ordine, ai volontari e a tutti gli operatori del sistema sanitario che in questa emergenza non si sono mai tirati indietro.

Doveva essere una giornata di grande festa, quest’anno, com’è giusto, sarà una giornata di ricordo”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore Attilio Fontana ricordando che oggi ricorre la ‘Festa della Lombardia’.

“Lo tsunami che ha travolto la nostra terra – ricorda il presidente Fontana – ci ha colpito per le nostre più grandi qualità: siamo una grande comunità, sempre in movimento e al lavoro, accoglienti e punto di riferimento internazionale. Il maledetto virus ha portato via mamme, papà, fratelli e amici, ha cambiato e segnato indelebilmente la vita di tutti noi e la storia della nostra regione. Troppe persone parlano senza aver capito quale ferita, qui, sia stata inferta”.

“Abbiamo combattuto da lombardi – prosegue il governatore – a testa bassa, senza lamentarci, principalmente con le nostre risorse e le nostre forze. Ma abbiamo anche accettato l’aiuto di chi dall’Italia e dall’Estero è venuto a lottare insieme a noi, che non smetteremo mai di ringraziare abbastanza. La Lombardia c’è. Dalla grande metropoli, al paese di montagna alla cittadina della bassa pianura. Accoglieremo tutti coloro che avranno bisogno di cure, chi verrà a studiare nelle nostre università, chi vorrà scoprire le nostre bellezze, chi vorrà proporre e investire in una nuova idea nuova e chi cercherà un’occasione di lavoro. Con la Lombardia tutto riparte”.

“Rinnovo il mio impegno – conclude Attilio Fontana – a servire la mia gente che popola questa meravigliosa terra che è molto più di una regione. Rinnovate il vostro impegno ad essere lombardi, a portare la Lombardia con voi. A fare ogni giorno più grande la Lombardia. Sempre. Buon 29 Maggio!”.