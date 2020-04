IN ONORE DEL SUO 75° ANNIVERSARIO, Il TRENINO THOMAS ANNUNCIA L’ARRIVO DI UN EPISODIO SPECIALE CON L’INTRODUZIONE VIDEO FATTA DAL PRINCIPE HARRY, DUCA DI SUSSEX, IN PERSONA.

Sua maestà la Regina d’Inghilterra e Sua altezza reale il Principe del Galles da bambino, diventano personaggi nell’episodio speciale “Il Trenino Thomas e la Locomotiva Reale”. In questo episodio Thomas è in viaggio verso Londra per la prima volta per accompagnare Sir Topham Hatt a Buckingham Palace, dove quest’ultimo verrà onorato con un riconoscimento speciale.

Il Trenino Thomas e la Locomotiva Reale, vuole celebrare le origini britanniche del brand, includendo anche una breve introduzione video fatta da Harry, il Duca di Sussex.

L’attrice Rosamund Pike, che ha prestato la voce alla nuova locomotiva reale, Duchessa di Loughborough, ha dichiarato che per lei è stato un “vero onore” essere ospite d’eccezione in occasione del 75° anniversario

L’episodio speciale sarà in onda in America su Netflix a partire dal 1 maggio e in Gran Bretagna su canale 5 Milkshake! alle 08.00 del mattino del 2 di maggio, successivamente arriverà in onda in tutto il resto del mondo.

(Milano), 29 April 2020 Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), annuncia oggi l’arrivo dell’episodio speciale “Il Trenino Thomas e la Locomotiva Reale”, che sarà accompagnato da una breve introduzione video fatta da Harry, Duca di Sussex. Questo episodio speciale della nuova serie animata de “Il Trenino Thomas”, è stato prodotto in occasione del 75° anniversario della nascita del brand che si celebra quest’anno e ha come personaggi sua maestà la Regina d’Inghilterra e sua altezza reale il Principe di Galles ancora bambino.

Il contenuto racconta il viaggio di Thomas verso Londra, durante il quale incontrerà un nuovo personaggio, Duchessa da Loughborough, la cui voce nella lingua originale è prestata dall’attrice Rosamund Pike (protagonista di “Gone Girl” e interprte in “Orgoglio e Pregiudizio”). A proposito della sua interpretazione Rosamund Pike afferma, “è un vero onore per me avere l’opportunità di essere presente in questo episodio. Considero una grande responsabilità interpretare Duchessa, che è una locomotiva affettuosa, amabile ma anche frizzante e vivace e a cui mi sento incredibilmente vicina, perchè come me tiene molto a fare le cose nel modo giusto”.

“Sin dalle sue origni, Il Trenino Thomas attraverso i suoi racconti ha sempre celebrato l’amicizia e il lavoro di squadra, conquistando cosi l’affetto di tanti fan di tutte le generazioni. Per questo traguardo così importante del 75° anniversario, abbiamo deciso di produrre ancora più contenuti animati per coinvolgere la prossima generazione di piccoli fan”, queste sono le parole di Chuck Scothon, SVP and GM per la categoria Infanzia e Prescolare di Mattel. “In questo momento in cui le famiglie passano più tempo a casa, noi vogliamo offrire nuovi contenuti attraveso video, libri, app, musica e i podcast che possono scoprire grandi e bambini insieme, e siamo orgogliosi di questa introduzione al nuovo episodio speciale fatta dal Duca di Sussex, Harry”

Il Duca di Sussex, a proposito ha detto “Il Trenino Thomas, negli ultimi 75 anni, è sempre stato un personaggio rassicurante e amichevole per tantissime famiglie: ha intrattenuto, educato e ispirato i bambini su questioni importanti attraverso storie e personaggi emozionanti. Anche io ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia legati al Trenino Thomas, che mi ha accompagnato durante la crescita portandomi in nuovi posti attraverso le sue avventure. Sono molto orgoglioso di essere stato invitato a prendere parte per questo episodio speciale e auguro al Trenino Thomas un felice anniversario. ”

L’introduzione video, fatta dal Duca di Sussex, è stata registrata a gennaio di quest’anno, a seguito di una donazione fatta in beneficenza. Nello speciale di 22 minuti, Sir Topham Hatt viene invitato a Londra da sua maestà la Regina, per ricevere un premio per il distinto servizio fornito negli anni alla ferrovia, e suo figlio, un giovane Principe Carlo, ha richiesto che sia proprio il Trenino Thomas ad accompagnarlo verso la terraferma. Essendo però per Thomas la prima volta in visita a Londra, si perde lungo la strada dovendo affrontare tante peripezie, ma ciò non gli impedisce di raggiungere la destinazione. Thomas e Sir Topham Hatt lavorano insieme per rimediare al loro ritardo e durante il viaggio Thomas incontra Duchessa, una nuova locomotiva dall’aspetto elegante.

Il piano editoriale globale del Trenino Thomas per quest’anno, prevede il lancio di diversi formati narrativi a partire dall’arrivo della nuova stagione di contenuti e dei nuovi episodi speciali, proseguendo con contenuti esclusivi dedicati al canale Youtube, un album musicale per il compleanno, podcast per bambini e nuovi titoli di libri, oltre a nuove eccitanti partnership. Per ulteriori informazioni su tutte le attività in occasione dell’anniversario del Trenino Thomas, visita thomasandfriends.com

About Mattel

Leader nel settore dell’intrattenimento per bambini, Mattel è un’azienda globale specializzata nella progettazione e nella produzione di giocattoli e beni di consumo di altissima qualità. Creiamo prodotti innovativi ed esperienze che, attraverso il gioco, possano ispirare, divertire e accompagnare i bambini nel loro sviluppo. Coinvolgiamo i consumatori attraverso il nostro portfolio di marchi iconici, tra cui Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® e MEGA®, nonché altri marchi famosi di nostra proprietà o in licenza, in collaborazione con società di entertainment globali. La nostra offerta comprende film e contenuti televisivi, gaming, musica ed eventi dal vivo. Siamo presenti in 40 Paesi e distribuiamo prodotti in oltre 150, in collaborazione con le principali società di vendita al dettaglio e tecnologiche nel mondo. Sin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di poter essere un partner di assoluta fiducia nell’esplorare la meraviglia dell’infanzia e nel permettere ai bambini di sviluppare e raggiungere il loro pieno potenziale.

In Italia dal 1969, Mattel Italy ha sede a Milano.

Per maggiori informazioni: www.mattel.com

About Thomas & Friends

Il Trenino Thomas nasce 75 anni fa, dai racconti scritti dal reverendo inglese W. Awdry per il figlio. La storia narrata nel libro ebbe così successo da diventare un franchise di intrattenimento prescolare vincitore di molti premi e che ancora oggi, con i suoi contenuti tradotti in più di 60 lingue, continua a divertire le famiglie di più di 230 paesi attraverso differenti canali: tv, giocattoli, libri, app, attrazioni e molto altro. Il Trenino Thomas è disponibile su diverse piattaforme di contenuti nel mondo, incluso Five’s Milkshake! In UK. Su YouTube Il Trenino Thomas ha raggiunto più di 2 miliardi di views a livello globale. Per aggiornamenti, seguite Il Trenino Thomas su Facebook