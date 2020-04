Tornano le Giovani Marmotte

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE

Torna in edicola e in fumetteria, da oggi e in una nuova versione imperdibile,con le più belle storie e approfondimenti tra natura e avventura per piccoli e grandi esploratori.

Eccezionalmente in allegato a Topolino 3362

Sono state grandi protagoniste della storia del fumetto Disney e sono pronte a ritornare più avventurose che mai: le Giovani Marmotte arrivano da oggi, mercoledì 29 aprile, in edicola e in fumetteria – eccezionalmente in allegato a Topolino – con il primo volume de Il Manuale delle Giovani Marmotte, una pubblicazione nuova e tutta da scoprire, edita da Panini Comics.

Nel solco della tradizione delle GM, esplorazione, scoperta e amore per la natura sono al centro del nuovo Manuale che, in ognuno dei 4 numeri in uscita con cadenza mensile, si svilupperanno nelle tante storie e negli approfondimenti dedicati con idee e suggerimenti che ci renderanno tutti grandi e piccoli esploratori del mondo intorno a noi. Le storie proposte ne Il Manuale delle Giovani Marmotte si dividono tra inediti e ristampe delle migliori avventure. Nel primo volume spiccano, tra le tante, La casa da tè del drago scodinzolante di Carl Barks e Una lezione di fiducia, con i disegni di Andrea Freccero. Negli approfondimenti, pensati per gli esploratori di oggi, si parlerà di escursionismo e trekking, ci saranno i consigli per orientarsi al meglio in mezzo alla natura, curiosità su flora e fauna e suggerimenti su come fotografarle al meglio.

Il primo volume de Il Manuale delle Giovani Marmotte sarà dunque disponibile in allegato solo con Topolino 3362, un numero celebrativo per gli avventurieri Qui, Quo e Qua e per tutti i personaggi che negli anni hanno reso uniche le storie delle Giovani Marmotte. All’interno di Topolino, infatti, ci sarà il primo episodio di una nuova saga divisa in 4 parti dal titolo Le Giovani Marmotte in Operazione Alaska, ricca di novità – anche tecnologiche – per i piccoli esploratori. Scritta da Federico Rossi Edrighi e disegnata da Francesco d’Ippolito, Operazione Alaska racconta le vicende delle GM coinvolte in una spedizione nel freddo stato americano.

Per festeggiare con ancor più risalto il ritorno del Manuale, il numero 3362 di Topolino è inoltre caratterizzato da una cover unica, disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano, che riprende la storica copertina del primo mitico Manuale pubblicato nel 1969. Questa posa sarà anche riprodotta in un esclusivo gadget da collezione disponibile con i numeri 3364 e 3365 di Topolino (in edicola rispettivamente mercoledì 13 e mercoledì 20 maggio). Disegnata da Stefano Zanchi, la statuina 3D delle Giovani Marmotte con Paperino, Qui, Quo e Qua è alta 11 cm ed è formata da due parti componibili che daranno così vita all’iconica illustrazione da sempre nell’immaginario di tutti gli appassionati delle GM.

La magia dell’avventura delle Giovani Marmotte è dunque pronta a conquistare tutti da oggi, mercoledì 29 aprile, in edicola, fumetteria e online. Perché Giovani Marmotte non si nasce, si diventa!