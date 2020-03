Subsonica: La tournée partirà il 4 aprile 2020

Subsonica

Microchip Temporale Club Tour

Date le recenti disposizioni governative sono rinviate le date previste fino al 3 aprile

A seguito della recente ordinanza emanata dal governo, slittano alcune date del “Microchip Temporale Club Tour”.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà il 4 aprile 2020 da Trezzo Sull’Adda (sold out), per poi fare tappa a Padova (sold out, 5 aprile), Milano (8 aprile sold out e 9 aprile), Pordenone (sold out, 10 aprile), Roma (15 e 16 aprile), Nonantola (sold out, 17 aprile), Marghera (18 aprile), Napoli (23 aprile), Teramo (24 aprile), Bari (25 aprile), arrivando a Torino con tre concerti il 28 (sold out), 29 (sold out) e 30 aprile al Teatro della Concordia di Venaria Reale, Senigallia (2 maggio), Firenze (6 maggio), Perugia (7 maggio) e concludersi a Nonantola, per un secondo live sold out previsto per l’8 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date.

Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione. Seguiranno a breve maggiori informazioni.

Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Il 22 Novembre 2019 è uscito “Microchip Temporale” (Sony Music), il nuovo album della band che, a vent’anni dalla pubblicazione del disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, riavvolge il filo della storia. “Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: Achille Lauro, Coez, Coma_cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, Myss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

Dal 20 dicembre 2019 è disponibile in radio “Tutti i miei sbagli”, il singolo nella nuova versione realizzata con Motta, estratto da “Microchip Temporale”. Il brano rappresenta una testimonianza della veste più acusticamente rock di “Tutti i miei sbagli”. Il timbro penetrante, ambiguo e profondo di Motta, insieme alla sua estensione che, in questa versione, trova tutto lo spazio per esprimersi al meglio, rendono questa rielaborazione uno dei momenti più intensi del disco.

Calendario aggiornato Microchip Temporale Club Tour

04.04 Trezzo s/Adda (Mi), Live Club – Sold Out

05.04 Padova, Hall – Sold Out

08.04 Milano, Alcatraz – Sold Out

09.04 Milano, Alcatraz

10.04 Pordenone, Fiera Padiglione 5 – Sold Out

15.04 Roma, Atlantico

16.04 Roma, Atlantico

17.04 Nonantola (Mo), Vox – Sold Out

18.04 Marghera (Ve), Centro Sociale Rivolta

23.04 Napoli, Common Ground

24.04 Mosciano Stazione (Te), Pin Up

25.04 Modugno (Ba), Demodè Club

28.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia – Sold Out

29.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia – Sold Out

30.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

02.05 Senigallia (An), Mamamia

06.05 Firenze, Tuscany Hall

07.05 Perugia, Afterlife

08.05 Nonantola (Mo), Vox – Sold Out

Note biografiche

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti avuti, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo.

Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una nave in una foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 i Subsonica pubblicano “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale” in collaborazione con 14 artisti. Dal 4 aprile 2020 saranno in tour nei club italiani.