Will Smith: nuovo Action Movie da cardiopalma

Will Smith è il protagonista del nuovo Action Movie da cardiopalmo diretto dal visionario Premio Oscar® Ang Lee

Disponibile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD

Con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Con contenuti speciali spettacolari, tra cui l’inizio alternativo del film mai visto prima, scene inedite, uno sguardo agli effetti visivi innovativi e molto altro!

Definito “visivamente sbalorditivo” (Yolanda Machado, GQ) e “una vera innovazione per il cinema d’azione” (Max Evry, ComingSoon.net), Gemini Man è il nuovo action-movie da brivido del regista Premio Oscar Ang Lee, in arrivo in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD l’11 febbraio con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Le edizioni home video contengono oltre un’ora di contenuti extra eccezionali, che comprendono una sequenza iniziale alternativa mai vista prima, scene inedite, un viaggio alla scoperta delle strabilianti tecnologie all’avanguardia del film, interviste con il cast e molto altro!

Inoltre il formato 4k Ultra HD è codificato su 60FPS (frame per secondo) per una resa d’immagine più nitida e chiara rispetto allo standard 24FPS e include anche una presentazione dello sviluppo degli effetti speciali direttamente illustrati dallo studio Premio Oscar WETA DIGITAL in 60FPS, Ultra HD e High Dynamic Range.

Sinossi

Will Smith è Henry Brogan, un killer professionista ritiratosi e costretto alla fuga da un agente operativo giovane e altamente qualificato, che non si fermerà davanti a nulla finché non avrà eliminato il suo obiettivo. In fuga in ogni angolo del mondo, Henry deve riuscire a superare in astuzia il misterioso assassino, ma quanto sarà disposto a spingersi oltre quando finalmente i due si incontreranno faccia a faccia? Ricco di scene epiche ed effetti visivi grandiosi, Gemini Man è il futuro del genere action-movie.