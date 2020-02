Video Clip di Francesca Michielin

Clip Video – Francesca Michielin @ Officine Meccaniche – Urban Orchestral Set

https://www.dropbox.com/sh/lzsnnwyme0hr1tr/AAD5iXI_jfSal6mbGw-RQJGAa?dl=0

La musica non si ferma: ieri sera Francesca Michielin ha ideato un modo unico per coinvolgere i suoi fan, ancora una volta, in un’altra esperienza speciale. Francesca ha pensato, in via del tutto eccezionale, a un’alternativa per raggiungere tutto il suo pubblico, seppur a distanza: ha trasformato il suo Urban Orchestral Set in un appuntamento online andato in onda in streaming, a porte chiuse, dalle Officine Meccaniche, storico studio di registrazione milanese. Durante il set è stato presentato in anteprima il brano RISERVA NATURALE feat. Coma_Cose, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, e il duo milanese che fonde rap e cantautorato si è unito a Francesca per un finale magico. Un set unico, con arrangiamenti completamente nuovi di alcuni dei successi più grandi della cantautrice, impreziositi da una nuova veste con pianoforte, quartetto d’archi e percussioni. Proseguono intanto le vendite per il grande evento live del 20 settembre 2020 al Carroponte di Milano mentre cresce l’attesa per l’album FEAT, in uscita venerdì 13 marzo e composto da 11 tracce, 11 featuring frutto delle collaborazioni della giovane cantautrice con i nomi più importanti e interessanti del panorama musicale attuale.