“From Now On”, il nuovo singolo di Jonathan Cilia-Faro

Da oggi venerdì 28 febbraio è in radio, e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download il brano omonimo dall’album “From Now On”, nuovo singolo di Jonathan Cilia-Faro, scritto insieme a Fernando Alba e Polly Veronica C e arrangiato dal Maestro Emanuele Chirco.

Il brano racconta la storia di un amico di Jonathan che ha perso tutto per i suoi errori, legati al gioco di azzardo, alcol e altri problemi, che lo hanno portato alla distruzione della sua relazione d’amore.

Nella canzone si ripete più volte che “Da Ora in Poi” / “From Now On”, tutto sarà diverso. Lui è disposto a dar la sua anima ed affidarla completamente alla donna che ama perché ha compreso che da solo non può riuscirci. Un uomo che canta di se stesso, dei suoi limiti e della voglia che ha di ricominciare con la sua amata un nuovo cammino insieme.

Il singolo accompagnato da un video (visibile al seguente link: https://youtu.be/oZyvuEuymmA) per la regia di Simone Tittaferrante e co-diretto da Emiliano Tidona, con la partecipazione della ballerina Arianna Occhipinti, racconta la storia di quest’uomo che dopo aver commesso tanti errori, aver ammesso di essere un alcolista e di essere finito anche in prigione per le sue mancanze, cerca di riconquistare la fiducia dell’unica donna che l’abbia mai davvero amato, rimettendosi in sesto per diventare un uomo disciplinato attraverso la Box.

Consapevole di essere stato perdonato accetta con responsabilità che ci vorrà del tempo per rimettere insieme i pezzi. Nella clip i “manichini”, rappresentano tutti gli uomini fatti a pezzi dai vizi e dai problemi, e nonostante ciò l’amore puro danza tra di loro senza giudicarli ma cercando di farli tornare a ragionare.