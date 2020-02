Enrico Brignano: nuove date spettacolo

Inarrestabile successo per “Un’ora sola vi vorrei”, lo spettacolo teatrale di ENRICO BRIGNANO: il nuovo one-man show, prodotto e distribuito daVivo Concerti, aggiunge una nuova replica al Teatro Verdi di Firenze, prevista per giovedì 16 aprile, e un nuovo appuntamento previsto per giovedì 23 aprile al Teatro Team di Bari.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Cesena @ Carisport

Ancona @ Palaprometeo

Genova @ Teatro Carlo Felice

Bolzano @ PalaResia

Roma @ Teatro Brancaccio

Pesaro @ Vitrifrigo

Montecatini @ Teatro Verdi

Bassano del Grappa @ Palabassano2

Bologna @ Europa Auditorium

Firenze @ Teatro Verdi – NUOVA DATA

Bari @ Teatro Team – NUOVA DATA

Torino @ Teatro Alfieri

Verona @ Arena di Verona

Sanremo @ Teatro Ariston

Milano @ Teatro degli Arcimboldi