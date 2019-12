Volosumarte:”Mia madre dice che sono pazza” – Video

E’ disponibile da oggi 5 dicembre, il video di “MIA MADRE DICE CHE SONO PAZZA”, il secondo singolo di Martina Catalfamo e Francesco Santalucia nonché il primo sotto il nome di VOLOSUMARTE. Il duo ha infatti deciso di passare da “Love is the Bomb” a “Volosumarte”, come la canzone manifesto del progetto uscita a Gennaio 2019.

“Mia madre dice che sono pazza” racconta la condizione di disagio in cui spesso ogni donna si trova quando esce di casa. L’invadenza dei commenti degli uomini, il rumore degli sguardi puntati addosso, la femminilità rubata da una società “ladra di gonne” che etichetta i folli e i pazzi come tali, ma reputa normale la propria ipocrisia. La voglia di dare un taglio a tutto questo, di prendere aria roteando all’aria aperta nella totale libertà di portare a spasso la propria identità .