“MovieMag” intervista Alessandro Gassman

“L’arte del compromesso non è il mio forte” è Alessandro Gassmann a confessarlo nell’intervista con Federico Pontiggia nella nuova puntata di MovieMag, in onda su Rai Movie mercoledì 11 dicembre alle 23:00 e lo stesso giorno nella programmazione notturna di Rai Uno. E poi Cate Blanchett e Stefania Rocca, passando per Il primo Natale di Ficarra e Picone, in uscita nelle sale di tutta Italia il 12 dicembre.

“L’arte del compromesso non è il mio forte” dichiara Alessandro Gassmann nell’intervista con Federico Pontiggia rilasciata in occasione della prima romana di Fronte del Porto, lo spettacolo teatrale tratto dal film di Kazan che Gassmann dirige, dopo averlo tradotto in napoletano e ambientato nel porto industriale del capoluogo campano dei primi anni ottanta. Riferendosi alla sua carriera di cineasta Gassmann ha dichiarato: “Ho imparato a scendere a compromessi ma non li vivo in maniera positiva” aggiungendo che, pur riconoscendone la necessità soprattutto in ambito cinematografico, ”quando mi è capitato, e penso soprattutto ai miei due film come regista, i risultati sono stati meno efficaci”.

E, di figlio in padre, Vittorio Gassman dedica al figlio Alessandro il Testamento del poeta greco Kriton Athanasulis nel commovente ritratto realizzato con le immagini delle teche della Rai.

In sala questa settimana Nancy di Christina Choe, nel quale la protagonista, sospettando di essere stata rapita da piccolissima, si convince di essere la figlia di una coppia che ha smarrito una bambina trent’anni prima; Che fine ha fatto Bernadette? commedia firmata da Richard Linklater che dirige l’architetta Cate Blanchett/Bernadette in fuga dalla famiglia per ritrovare se stessa. Il Natale, poi, comincia a farsi sentire al cinema con due film che non potrebbero essere più diversi: Black Christmas di Sophia Takal, remake dell’horror anni settanta Un Natale rosso sangue e la commedia Il Primo Natale, quello dell’anno zero nel quale vengono catapultati dal 2019 il ladro Ficarra e il sacerdote Picone.

Anche i dizionari del Cinema sono pieni di film natalizi e Alberto Farina ne ha selezionati alcuni per ripercorrere con voi la storia delle pellicole girate sotto l’albero: See You Next Wednesday!

Una rapina in una villa isolata, una coppia con un passato oscuro, una valigetta di diamanti che può cambiare la vita in una manciata di ore, quelle che vanno dal tramonto all’alba. Siamo andati sul set di Dietro la notte di Daniele Falleri e abbiamo incontrato i protagonisti di questo thriller: Fortunato Cerlino, Stefania Rocca e Roberta Giarrusso.

Non solo per fiction è il progetto di Alice nella città dedicato all’educazione alla legalità nelle scuole: attori, giornalisti, magistrati e studenti tutti insieme per dire di no alle mafie. Ve ne parliamo nel notiziario realizzato in collaborazione con ANICA.

Non perdetevi l’appuntamento con il Cineoroscopo di Simon & the Stars che ci dirà cosa si devono aspettare questa settimana i dodici segni dello Zodiaco, assistito dai film in programmazione su Rai Movie.

MovieMag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina, Federico Pontiggia e Gianluca Russo con la collaborazione di Katia Nobbio. Regia di Luca Postiglioni.

rai.it/raimovie/ – raiplay.it/programmi/moviemag/

facebook.com/RaiMovie – twitter.com/raimovie – instagram.com/raimovieofficial/