Le Iene – nuove intercettazioni sull’omicidio Vannini

Martedì 10 dicembre, su Italia1 in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Nella puntata:

Un nuovo servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sulla vicenda del Premier Giuseppe Conte e il concorso con il quale nel 2002 è diventato professore ordinario di diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”. Nelle precedenti puntate l’inviato si era chiesto se si fosse trattato di un concorso universitario senza favoritismi, dato che un’eventuale comunanza di interessi economici tra commissario d’esame e candidato avrebbe fatto scattare l’incompatibilità di Alpa come esaminatore di Conte.

Gaston Zama torna a occuparsi del caso di Chico Forti, l’imprenditore trentino condannato nel 2002 negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. L’uomo, che sta attualmente scontando la pena in un carcere della Florida, si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Oggetto del servizio è “Il Sorriso della Medusa”: un documentario-inchiesta sul delitto di Gianni Versace, in cui Forti – ripercorrendone le tappe della vicenda – si convince che ci sia qualcosa che non quadra nella versione ufficiale, ipotizza che non sia Andrew Cunanan l’assassino dello stilista e che dietro un’ipotesi di depistaggio ci sia proprio la polizia di Miami.

Sull’omicidio di Marco Vannini – di cui la trasmissione si è occupata attraverso uno speciale nella scorsa edizione – spuntano quelle che sembrerebbero nuove intercettazioni di Antonio Ciontoli. Servizio di Giulio Golia e Francesca di Stefano.

Gaetano Pecoraro continua l’inchiesta sull’Ilva di Taranto, in particolare si occupa dell’Arcelor Mittal, la multinazionale dell’acciaio che attualmente gestisce l’acciaieria di Taranto e che ha appena annunciato 4.700 licenziamenti: per molti si tratterebbe di una precisa strategia industriale tesa all’acquisizione di mega aziende con l’unico scopo di chiuderle.

Nella scorsa puntata Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli hanno raccontato delle indagini che hanno messo sotto accusa alcune attività dell’’antimafia di Palermo. Nel nuovo servizio testimonianze esclusive, a quattro anni dalla prima inchiesta mandata in onda.

L’intervista al rapper Clementino, a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo progetto discografico “Tarantelle”.

Scherzo al comico Raul Cremona.

