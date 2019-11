Tante novità per Libero, il cantautore siciliano protagonista sulle reti Mediaset

Tante novità per il fortunatissimo album di Libero, cantautore siciliano che ha pubblicato il 9 Maggio “9terre” (Layell label), lavoro discografico che non è passato inosservato agli occhi di pubblico e critica.

9terre sui digital store e in copia fisica: https://spoti.fi/2HdPJNL

Libero, all’anagrafe Libero Reina, sarà in tour per tutto il 2020 per presentare le canzoni di questo album che parla di argomenti importanti come inclusione, emigrazione, amore per la propria terra e per il prossimo.

Un nuovo singolo sarà estratto da questo album ed il videoclip sarà online dal 9 Dicembre.

Libero è stato anche protagonista sulle reti Mediaset, coinvolto da “Sempre verde” in una puntata in cui la Sicilia e la bellezza di questa terra sono state protagoniste.

Il cantautore siciliano, protagonista del raduno nazionale di Libera contro le mafie è stato l’ospite “musicale” della puntata.

Libero in Lassame Ccà su Rete 4 nella cornice del Teatro Andromeda:

https://www.facebook.com/LiberoReina/videos/2567610589987917/)

BIO

Libero è un cantautore che vive in Sicilia a Santo Stefano Quisquina (AG), nella sua casetta in legno, sui monti Sicani accanto al Teatro Andromeda.

Suona diversi strumenti, come chitarra acustica, elettrica, mandolino, bouzouki, armonica, ukulele, piano, didgeridoo, theremin, pad e synth elettronici.

Il suo sound è Ethnic – Folk – ElectroPop

Ha già pubblicato il suo primo album “Alien Passengers” nel 2016 con tour di lancio in città come Palermo, Roma, Milano, Firenze ed Arezzo.

Ad aprile 2017 pubblica il singolo “Binnajaah” (Buona Fortuna) che supera le 50.000 views su YouTube ottenendo vari passaggi radio anche Nazionali.

Il 2019 lo vede impegnato sull’uscita del secondo disco, 9TERRE (Layell label), in lingua italiana e siciliana e partecipa a vari festival tra cui il “Fatti sentire”(Milano), al “Ritrovarsi” di Sciacca (AG) per passare al Dedalo Festival di Caltabellotta (Ag) sino al Raduno nazionale di Libera contro le Mafie con il concerto che si è tenuto a Trappeto (PA),

Successivamente sale sul palco della seconda edizione del Festival di Lampedusa di cui cura il jingle per il promo radiofonico trasmesso su RDS 100% grandi successi.

Il secondo singolo del nuovo album “Lassame Ca” è stato rilasciato in collaborazione ad artisti internazionali di Dallas, Texas e di Emanuelle Bains, attrice australiana vincitrice del premio Italian Movie Award.

Il terzo singolo “Au Maghreb” esce con il nuovo album “9TERRE” ed è scritto in lingua Italiana, Siciliana e Francese.

È tra i 20 selezionati a “L’artista che non c’era 2019”

È autore di colonne sonore per film e documentari. Il suo ultimo lavoro è per “La

Patente” G.Gaetani per il CSC di Roma, in selezione al prestigioso Festival “Visions du Reel” in Svizzera a Nyon.

https://liberoreina.com

https://www.facebook.com/LiberoReina/

https://www.instagram.com/libero.official/-

Tante novità per il fortunatissimo album di Libero, cantautore siciliano che ha pubblicato il 9 Maggio “9terre” (Layell label), lavoro discografico che non è passato inosservato agli occhi di pubblico e critica.

9terre sui digital store e in copia fisica: https://spoti.fi/2HdPJNL

Libero, all’anagrafe Libero Reina, sarà in tour per tutto il 2020 per presentare le canzoni di questo album che parla di argomenti importanti come inclusione, emigrazione, amore per la propria terra e per il prossimo.

Un nuovo singolo sarà estratto da questo album ed il videoclip sarà online dal 9 Dicembre.

Libero è stato anche protagonista sulle reti Mediaset, coinvolto da “Sempre verde” in una puntata in cui la Sicilia e la bellezza di questa terra sono state protagoniste.

Il cantautore siciliano, protagonista del raduno nazionale di Libera contro le mafie è stato l’ospite “musicale” della puntata.

Libero in Lassame Ccà su Rete 4 nella cornice del Teatro Andromeda:

https://www.facebook.com/LiberoReina/videos/2567610589987917/)

BIO

Libero è un cantautore che vive in Sicilia a Santo Stefano Quisquina (AG), nella sua casetta in legno, sui monti Sicani accanto al Teatro Andromeda.

Suona diversi strumenti, come chitarra acustica, elettrica, mandolino, bouzouki, armonica, ukulele, piano, didgeridoo, theremin, pad e synth elettronici.

Il suo sound è Ethnic – Folk – ElectroPop

Ha già pubblicato il suo primo album “Alien Passengers” nel 2016 con tour di lancio in città come Palermo, Roma, Milano, Firenze ed Arezzo.

Ad aprile 2017 pubblica il singolo “Binnajaah” (Buona Fortuna) che supera le 50.000 views su YouTube ottenendo vari passaggi radio anche Nazionali.

Il 2019 lo vede impegnato sull’uscita del secondo disco, 9TERRE (Layell label), in lingua italiana e siciliana e partecipa a vari festival tra cui il “Fatti sentire”(Milano), al “Ritrovarsi” di Sciacca (AG) per passare al Dedalo Festival di Caltabellotta (Ag) sino al Raduno nazionale di Libera contro le Mafie con il concerto che si è tenuto a Trappeto (PA),

Successivamente sale sul palco della seconda edizione del Festival di Lampedusa di cui cura il jingle per il promo radiofonico trasmesso su RDS 100% grandi successi.

Il secondo singolo del nuovo album “Lassame Ca” è stato rilasciato in collaborazione ad artisti internazionali di Dallas, Texas e di Emanuelle Bains, attrice australiana vincitrice del premio Italian Movie Award.

Il terzo singolo “Au Maghreb” esce con il nuovo album “9TERRE” ed è scritto in lingua Italiana, Siciliana e Francese.

È tra i 20 selezionati a “L’artista che non c’era 2019”

È autore di colonne sonore per film e documentari. Il suo ultimo lavoro è per “La

Patente” G.Gaetani per il CSC di Roma, in selezione al prestigioso Festival “Visions du Reel” in Svizzera a Nyon.

https://liberoreina.com

https://www.facebook.com/LiberoReina/

https://www.instagram.com/libero.official/-