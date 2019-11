Rai1, “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini 24/11

Domenica 24 novembre alle 17.35 su Rai1, a “Da Noi…A Ruota Libera” Francesca Fialdini intervisterà la poliedrica attrice Anna Foglietta che racconterà di sé, della sua vita e della sua carriera che spazia dal cinema, al teatro fino alla tv.

E ancora sarà ospite della puntata l’attrice e scrittrice Chiara Francini, che con ironia e allegria parlerà dei suoi progetti di lavoro e di vita.

Inoltre, alla vigilia della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la toccante testimonianza di una donna vittima di violenza psicologica che sta riuscendo a superare il grave trauma subito. In studio anche Natascha Lusenti, giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva, pronta a ripercorrere la sua storia e a lanciare un forte appello in difesa di tutte le donne.

“Da Noi…A Ruota Libera” è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Francesco Ebner, produttore esecutivo Monica Gallella.