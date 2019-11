Opening di “Libere tutte”

Artiste in prima linea. Inaugurazione sabato 23 novembre ore 17.

È una mostra che sprigiona vitalità in ogni stanza quella che si apre sabato 23 a Casa Testori. Protagoniste sono 21 artiste, che vanno dagli 82 ai 25 anni, che oggi lavorano in Italia. La domanda che ha mosso i curatori, Daniele Capra e Giuseppe Frangi, è quella di capire il perché oggi, non tanto l’arte al femminile (questa non è una mostra di genere), quanto la ricerca condotta dalle artiste si riveli tanto libera e capace di innovazione e di tenersi fuori dagli schemi. La mostra, stanza per stanza, si propone di documentare questa forza travolgente che attraversa il panorama artistico attuale. Una mostra che vuole testimoniare una situazione, senza la pretesa di trovare spiegazioni.

Dal 26 novembre 2019 al 16 febbraio 2020

Martedì – venerdì: 10.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

Sabato e aperture speciali (7/8 dicembre; 6 gennaio; domenica 12 gennaio e 16 febbraio): 14.30 – 19.30

Chiuso dal 22 dicembre al 2 gennaio