Galeffi: dopo una pausa, esce il nuovo brano “Cercasi Amore”

Galeffi interrompe oggi una pausa lunga un anno e torna finalmente con “Cercasi Amore” (Maciste Dischi/Polydor/Universal Music), il nuovo brano disponibile in streaming e digitale al link https://pld.lnk.to/cercasiamore.

“Cercasi Amore” ha un’attitudine molto diversa da quella del Galeffi che tutti noi conosciamo. Il consueto romanticismo pop delle sue precedenti produzioni diventa qui, grazie anche alla collaborazione coi milanesi Mamakass, un pop rock rabbioso, per nulla sentimentale, e che riversa il suo mondo sguaiato in uno sfogo dirompente.

A proposito del brano, Galeffi afferma: “Cercasi Amore potrà creare scompiglio tra chi mi ha apprezzato e conosciuto in altre vesti e curiosità in chi ancora non mi conosce, di certo è una novità anche per me ma rappresenta il gusto indie rock britannico con cui sono cresciuto e che ancora mi accompagna: The Black Keys e Blur sono band che adoro, ma nelle cose che sto scrivendo c’è anche il cantautorato italiano, diciamo pure classico. Cercasi Amore possiamo definirlo un antipasto originale e spero succulento di quel che sarà.”

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio “Scudetto”, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano. Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura riconoscibile ed efficace. Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, con il soft rock di Nutini e il neo soul di Amy Winehouse, Galeffi rappresenta un unicum nel cantautorato italiano, riuscendo con il suo pop senza compromessi ad entusiasmare e convincere grazie alle sue molteplici anime.

