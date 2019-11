Asia Ghergo: il nuovo disco “Bambini elettrici”

Asia Ghergo, la giovanissima cantautrice che ha conquistato YouTube con le sue cover, racconta nel suo primo disco senza filtri e schermi il profilo emotivo della generazione dei giovani d’oggi, in costante bilico fra paura del futuro e grandi ambizioni. Nonostante l’influenza dal suo variegato background musicale fatto di indie rock, grunge e lo-fi, Asia non vuole né emulare né accontentare i vostri gusti, ma intende soltanto raccontarsi e mostrarsi agli altri semplicemente per quella che è, e attraverso quello che le piace e che la appassiona, come d’altronde ha sempre fatto, tra le pareti della sua cameretta.

Bambini elettrici è un disco sincero in cui Asia ti guarda negli occhi e ti racconta quanto possa creare confusione vivere al giorno d’oggi ed essere giovane al tempo stesso.

TRACK LIST:

Guardami ballare

Angeli

Stare bene

Reset

Una gonna

100 volte

Arcobaleni

Sfere celesti

Occhi rossi

Coraggio

Pubblicazione album: 15 novembre 2019

ETICHETTA: Ghergo dischi/Volume!