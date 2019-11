Arianna feat. Shaggy “Bella vita” è la colonna sonora del nuovo spot 3

Il noto brand di telefonia ha scelto il brano per il lancio della nuova campagna pubblicitaria, on air da novembre, che vede protagonisti Madalina Ghenea e Giorgio Chiellini.

“Bella vita”, il nuovo singolo di Arianna feat. Shaggy, è stato scelto da 3 come colonna sonora del nuovo spot pubblicitario in onda da novembre. Lo spot vede protagonisti Madalina Ghenea e Giorgio Chiellini.

Dopo il brano dal sapore internazionale “All For You”, Arianna torna a cantare in italiano e duetta per la seconda volta con Shaggy in “Bella vita”, una canzone estiva, fresca e spensierata, che unisce le sonorità reggae alla vocalità mediterranea della cantante. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link: https://artistfirst.lnk.to/BellaVita.

L’uscita del singolo è accompagnata da un videoclip girato fra Londra e la Sicilia per la regia di Bendo, online sul canale VEVO ufficiale di Arianna: https://youtu.be/ZuwYMifXwvc.

Arianna è una cantante e performer teatrale. Nella sua carriera si è già avvalsa di molte collaborazioni internazionali con artisti come Flo Rida, Juanes, Bolton, e Pitbull con cui è entrata al quinto posto della dance chart americana con il brano “Sexy People”.

http://instagram.com/ariannathesinger

http://facebook.com/ariannathesinger

http://twitter.com/ariannasinger

Il rapper giamaicano naturalizzato statunitense Shaggy è plurinominato e due volte vincitore del Grammy Award per il Miglior Album Reggae (nel 1996 con Boombastic e nel 2019 con 44/876 insieme a Sting).

https://www.instagram.com/direalshaggy

https://www.facebook.com/Shaggy

https://twitter.com/direalshaggy