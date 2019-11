Approvata la demolizione dell’ex scuola dell’infanzia di via Rimini

Approvato dall’Amministrazione il quadro economico di 1 milione 850mila euro per la demolizione e la bonifica dell’ex Scuola dell’Infanzia di via Rimini 25/8, nel Municipio 6. Chiusa nel 2012 per ritrovamento di amianto, sarà ora predisposta la gara per l’abbattimento, a cui seguirà, nel corso del prossimo anno, la progettazione per la ricostruzione.

Sono inoltre state approvate quattro delibere, per 4 milioni di euro ciascuna, per poter predisporre le gare d’appalto di altrettanti accordi quadro relativi a lavori di manutenzione straordinaria in materia di sicurezza, adeguamenti normativi e miglioramento energetico di edifici scolastici. All’interno trovano posto opere edili, impiantistiche, di abbattimento barriere architettoniche e di bonifica che seguono per il 75% le priorità definite dai municipi e per il 25% la programmazione tecnica.

A questi 16 milioni di euro, oltre agli investimenti per la demolizione di Rimini e ad altri 16,5 milioni previsti per la nuova scuola Catone, si aggiungono, nel bilancio di quest’anno, 10 milioni di euro per gli accordi quadro riguardanti i CPI (Certificato Prevenzione Incendi).

Attualmente sono inoltre in corso oltre 40 cantieri di manutenzione straordinaria in tutta la città, suddivisi all’interno di circa 20 appalti per un totale di 66 milioni di euro. Tra questi, i lavori più consistenti sono quelli in Colletta (ultimati per 350mila euro, in corso per 450mila euro e in progettazione per 1,5 milioni di euro), Ruffini (in corso per 1,4 milioni di euro; già eseguiti per altri 800mila euro), Monte Baldo (in corso e in progettazione per 1,5 milione di euro), Infanzia Gattamelata 22 (in corso per 700mila euro), Stoppani (in corso e in progettazione fino a 3,5 milioni di euro) e Moscati (in corso per 5 milioni di euro).

Oltre 30 i cantieri chiusi nell’ultimo anno. Per la messa in sicurezza dei solai, per esempio, solo nell’ultimo anno sono stati eseguiti interventi per oltre 3 milioni di euro, tra gli altri, nei Nidi e Scuole dell’Infanzia Monte Popera, Massaua, Mompiani, nella Primaria Paravia 83, nella Secondaria Castellino 9 e nel plesso di Circo/Massaia; la stessa tipologia di lavori è attualmente in corso nell’Infanzia Paravia 3, nelle Primarie Iseo e Braschi, nella Primaria e Secondaria Monte Velino e nella Secondaria Cipro.

Sono anche in opera – per un totale di oltre 80 milioni di euro – le costruzioni delle nuove scuole Pisa e Viscontini (avanzate), Strozzi, Brocchi, Magreglio e Adriano 60 (in corso le bonifiche dei terreni). Mentre sono in corso le progettazioni per Crespi 40 (avvio lavori previsto per ottobre 2020) e Catone (avvio lavori previsto per gennaio 2021), Mantegna Monviso (2,2 milioni di euro), Brunacci (8 milioni di euro) e Narcisi 1 (5 milioni di euro).

Il 29 novembre saranno infine proclamati i vincitori del concorso internazionale di architettura per la progettazione della nuova Scuola Secondaria di I grado di via Pizzigoni e del Polo Scialoia, che comprendendo un Nido, una Scuola dell’Infanzia, una Primaria e una Secondaria sarà un modello per tutte le future scuole della città.